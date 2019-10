Duelo de "toros" en Mataderos

Desde las 15.30, Alvarado visita a Nueva Chicago y un resultado positivo lo mantendría fuera del fondo de la tabla y complicaría aún más al local, que es el colista.

Como sucedió ante Ferro Carril Oeste, Alvarado va a Capital Federal a jugar una "final" contra uno de los que pelea mano a mano la zona baja en la Zona A y, por consecuencia, ese único descenso que pone en juego cada uno de los grupos de la Primera Nacional. Esta vez, el que estará enfrente es Nueva Chicago, que no levanta cabeza, que ya cambió de técnico pero que todavía no pudo revertir la imagen desde la llegada de periodista Rodolfo De Paoli al banco de suplentes. La cita es a las 15.30 en Mataderos.

Con un cambio obligado entre los once por la lesión de Santiago Zurbriggen y dos en el banco por molestias musculares de Gonzalo Lucero y Leandro Teijo, Alvarado viajó a Buenos Aires sabiendo que un triunfo le puede dar una comodidad impensada antes del choque con Estudiantes de Buenos Aires, que un empate no sería un mal resultado porque mantendría por debajo a su rival y que una derrota pondría nuevamente en duda la continuidad de Juan Pablo Pumpido como entrenador. En los once, Lucas Fernández tendrá la oportunidad de volver en el lateral derecho, mientras que Cristian Canuhé y Patricio Vidal regresan a la lista de 18 y ocuparán un lugar en el banco de relevos.

Por el lado de la visita, tras la derrota en Puerto Madryn, patea la estantería y modifica nombres y esquema, apostando a un 4-3-3 más ambicioso en busca de un triunfo que le permita escapar al último puesto y ganar en tranquilidad con su gente. En la última línea tiene la experiencia de Daniel "Cata" Díaz, el exBoca y en ataque no tendrá a Valentín Viola entre los once, pero jugará el goleador de la última B Metropolitana con Atlanta, Horacio Martínez.

Probables formaciones

Nueva Chicago: Agustín Silva; Gonzalo Vivas, Daniel Diaz, Diego Martínez y Gonzalo Menéndez; Facundo Mater, Axel Juarez y Gonzalo Miceli o Saul Nelle; Leonardo Baima, Santiago González y Horacio Martínez. DT: Rodolfo De Paoli.

Alvarado: Emanuel Bilbao; Lucas Fernández, Gabriel Fernández, Jorge Zules Caicedo y Fernando Ponce; Lucas Algozino, Maximiliano González, Pablo Ledesma y Diego Becker; Santiago Giordana y Germán Rivero. DT: Juan Pablo Pumpido.

Árbitro: Yamil Possi.

Estadio: Nueva Chicago

Hora: 15.30