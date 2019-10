Sergio Maldonado: "Hay que construir una nueva Justicia"

El hermano del joven que estuvo desaparecido más de dos meses en 2017 y posteriormente hallado sin vida en el río Chubut tras una represión de Gendarmería cuestionó el rol de la institución y tildó de "mentirosa" a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La segunda jornada de la Semana de la No Violencia que se desarrolló este miércoles en el recinto del Concejo Deliberante de General Pueyrredon contó con la participación de Sergio Maldonado. El hermano de Santiago, el joven desaparecido que fue hallado sin vida en octubre de 2017 a orillas del río Chubut tras una represión que sufrió la comunidad mapuche Pu Lof por parte de efectivos de la Gendarmería Nacional, puso en discusión el rol de la Justicia y apuntó contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

A 26 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, Sergio cuestionó el cambio de carátula de la causa. "El lunes de la semana pasada impugnamos el fallo porque consideramos que es contradictorio. Dice que hay que descartar la desaparición forzada e investigar otros delitos. Es ridículo", afirmó en declaraciones a 0223.

"No podés investigar otros delitos si estas diciendo que el fallo del juez Gustavo Lleral se revoca porque no se hizo lo que había que hacer y no se hizo una investigación. Faltaron peritar pruebas y no se hizo una reconstrucción. ¿Cómo se puede descartar la desaparición forzada teniendo en cuenta que habíamos adjuntado la declaración de una testigo que afirmó ante un periodista diciendo como Santiago se entregaba y podía reconocer la voz de un gendarme? Eso no se tuvo en cuenta, no es un capricho. La autopsia no puede determinar qué día murió ni cómo. Hasta tanto no se resuelva, no se puede descartar la desaparición forzada", sostuvo el familiar.

En este contexto, el activista por los derechos humanos cuestionó el rol de la Justicia como institución y aseguró que "en todos los casos funciona igual", sin depender del Gobierno de turno. "Si no tenés los recursos para moverte no hay forma de avanzar. Eso es lo que tenemos que ver, cómo construir una nueva Justicia. Hay que entender que el problema son los jueces y fiscales, más allá de la actuación de los gendarmes", recalcó.

Asimismo, Maldonado apuntó contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a quien tildó de mentirosa. "Dice que los mapuches tienen responsabilidad por hacer abandono de persona, cuando estaban en la misma situación de peligro que Santiago. Gendarmería provocó que las personas ingresen al río", indicó.

De confirmarse el mismo resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) en los próximos comicios, en los que la fórmula presidencial del Frente de Todos superó por 15 puntos a la de Juntos por el Cambio, Bullrich dejará su cargo en la cartera de Seguridad. Sin embargo, para Maldonado la salida de la ministra no tendría que modificar el rumbo de la causa.

"No se tendría que modificar la investigación porque la Justicia tiene que ser imparcial" manifestó y volvió a exigir por la creación de un organismo independiente al Gobierno. "Nosotros pedimos que se conforme un grupo de expertos que pueda garantizar la investigación. Quienes actúan son las mismas personas que pertenecen al Ministerio de Seguridad. El Gobierno que venga a partir del 10 de diciembre va hacer lo mismo", lamentó.

Para finalizar, Maldonado aseguró que su familia "está quebrada". "Mi abuela murió el 8 de julio pasado sin saber qué le pasó a Santiago, diciéndome el día anterior que se quería morir para averiguar que le había pasado. A todo esto nos lleva la falta de verdad y Justicia", concluyó.