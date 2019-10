Carrió formalizó su renuncia "irrevocable" a su banca de diputada

La confundadora de Cambiemos hizo la presentación correspondiente en el Congreso para dejar su lugar desde el 1 de marzo.

La diputada y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, formalizó este martes su renuncia "irrevocable" a la banca a partir del 1 de marzo de 2020, tal como se lo había anticipado al presidente Mauricio Macri a principios de semana después de la derrota electoral del 27 de octubre.

En una reunión en Casa Rosada, la legisladora le había confirmado su determinación al mandatario al entender que su "misión política se acabó". "El año que viene no voy a estar en la vida política", había expresado.

La líder de la Coalición Cívica ya presentó en las últimas horas un escrito dirigido al titular de la Cámara Baja, Emilio Monzó, para comunicar su alejamiento "irrevocable" de la banca que ocupa en el Congreso.

"Sí, me retiro de la política activa. Esto significa que si hay una crisis yo no esté presente. Pero como ciudadana común. La banca mejor que la ocupen los más jóvenes. Yo ya no tengo nada que hacer en el parlamento. Mi agenda se agotó", consideró Lilita, en declaraciones a la prensa.

Según la propia diputada, ahora se dedicará al "humanismo global". "Quiero pelear por la humanidad. Llamo a la unidad de todos los argentinos", manifestó.

"Tenemos un nuevo presidente y hay que llamar a la unidad de los argentinos. Esta es la oportunidad de que el peronismo muestre que también es republicano y que todos podemos vivir unidos en la Nación. Yo llamo a la unidad, a la paz y a una transición democrática y republicana que era mi sueño", cerró.