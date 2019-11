Afirman que en la semana pos electoral hubo subas de hasta un 10% en supermercados

Desde el Sindicato de Repositores Externos aseguraron que algunos productos básicos sufrieron aumentos y no descartaron nuevas actualizaciones de precios en el corto plazo.

Desde el Sindicato de Repositores Externos (Sipre) aseguraron que en supermercados de Mar del Plata se registraron aumentos promedios del 10 por ciento en algunos productos durante la semana que precedió al triunfo electoral que tuvo como protagonista este domingo a Alberto Fernández para que se quedara con la presidencia del país

Gerardo Cuzzi, el Secretario General gremio, afirmó que se registraron subas de entre un 4 y un 10 por ciento en los aceites; de un 5 por ciento en las harinas y de entre un 10 y un 11 por ciento en productos de limpieza. "Esto no implica que no sigan subiendo. Ya vimos que más allá del pacto de caballeros que hizo Macri en su momento, los productos siguieron subiendo igual en este tiempo y no parecen tener techo", señaló el dirigente.

Además, en declaraciones vertidas a 0223, el gremialista recordó que en la semana previa a los comicios generales del 27 de octubre algunos supermercados también habían implementado otro aumento del 5 por ciento en los valores de comercialización de los aceites.

Cuzzi cuestionó la base de estos incrementos al tener en cuenta que la cotización del dólar no sufrió mayores variaciones en los últimos días. "El dólar se mantuvo y en realidad el precio debería bajar o sostenerse en góndola pero como pasa en cualquier escenario de incertidumbre muchos prefieren garantizar su rentabilidad a costa de los consumidores", lamentó.

"Esperemos que con el nuevo gobierno se reactive la economía, no haya mas despidos, se incorporen nuevos trabajadores al mercado laboral que es lo que anhelamos porque han dejado un desastre en muchos sentidos", expresó.

Algunas actualizaciones de precios se dan en el marco de la culminación del programa "Precios Esenciales" que impulsó el Gobierno de Mauricio Macri hace seis meses para tratar de ponerle un freno a la escalada inflacionaria, que sufrió otro fuerte golpe con la devaluación de agosto a partir de la primera derrota electoral de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso).

De todos modos, y si bien se esperan más aumentos, el Gobierno decidió unificar esta iniciativa con el programa de "Precios Cuidados" que inició el kirchnerismo y que el oficialismo también continuó a lo largo de los últimos cuatro años de gestión.