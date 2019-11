Obras Sanitarias advierte por una "seguidilla" de robo de medidores en Mar del Plata

En sólo dos días se registraron 44 casos. Bernardino Rivadavia, Malvinas Argentinas y El Gaucho, los barrios más afectados. Ya se hizo una denuncia ante la Fiscalía General.

Cuarenta y cuatro medidores de agua sustraídos o vandalizados en tan sólo 48 horas es el saldo de un raid delictivo que hizo foco en diferentes sectores de la Mar del Plata en los últimos días y que afectaron de distinta manera la normal prestación del servicio que brinda Obras Sanitarias (Osse).

La empresa municipal confirmó la situación que mayoritariamente se ha dado en los barrios Bernardino Rivadavia, Malvinas Argentinas y El Gaucho, aunque también registró episodios en otros puntos de la ciudad comprometiendo además la rutina diaria de los operarios en orden a la atención que debe brindarse a estos hechos fuera de agenda.

Los casos, que tuvieron lugar esta semana, fueron denunciados por Osse ante la Fiscalía General donde se dejó constancia de que no es la primera vez que se da este tipo de proceder desaprensivo. “Acá se provoca un perjuicio muy grande Es el daño por el daño mismo. Los medidores están conformados por una aleación de metales conocida como “latón”, no son de bronce. Es decir, no tienen valor en una posible reventa”, remarcaron desde la firma.

Reiterados casos

Una vez más, Bernardino Rivadavia volvió a ser uno de los barrios más afectados por el robo de medidores. Es que entre los referenciados días martes y miércoles se vieron perjudicados –entre otros- los domicilios de Alberti 5820, Avellaneda 5190; Marconi 3455, 3726, 3847, 3861, 3970 y 4039, 1 de Mayo 2741 y 2902 y Formosa 5210. También Malvinas Argentinas ha registrado un importante número de casos, como los de French 7846 y 7769, y Beruti 7663, 7667, 7668, 7524 y 7780, según se precisó.

En El Gaucho los delincuentes hicieron eje en Vignolo 150, Juan B. Justo 5858 y Gaboto 9330, en Los Andes en Alberti sobre las alturas 6135, 6101, 6115 y 5727, y en otros puntos como Juan B. Justo 6982 (Las Américas), Champagnat 2869 (Las Lilas) y Alvarado 6362, en el Regional.

El modus operandi, que se reitera con idéntico formato, tiene que ver con un objetivo evidente: alzarse con todo el pedazo de medidor incluyendo la válvula de cierre, según se advirtió. Para ello y utilizando una pala o material cortante destruyen toda la caja de contención ubicada preferentemente en vereda de pasto afectando no sólo la conexión del vecino frentista sino también –paralelamente- generando roturas significativas con pérdidas importantes del vital recurso para el resto de los habitantes.

A partir de esta situación, desde Obras Sanitarias alentaron a la comunidad marplatense a comunicarse al 0810-6662424 ante toda actitud sospechosa de quienes no se encuentren autorizados para maniobrar sobre los medidores, buscando así dejar sin efecto un accionar que se reitera pero que se pretende desterrar con el compromiso asumido por todos.