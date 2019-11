Docentes universitarios repudiaron el golpe de estado en Bolivia

Profesores de la asignatura Derecho Constitucional y otras dieron a conocer un comunicado en el que piden la plena vigencia del Estado de Derecho.

Un importante grupo de profesores y profeoras de la asignatura Derecho Constitucional, y otras, vinculadas a la enseñanza universitaria del derecho público argentino en universidades públicas y privadas, expresaron su “enérgico repudio al golpe de Estado habido recientemente en el hermano Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de un planteamiento militar a su presidente constitucional, circunstancia ésta que lamentablemente retrotrae a momentos de la historia latinoamericana que considerábamos superados”.

“Como operadores de la enseñanza del derecho constitucional y en general, de las instituciones de la democracia republicana, entendemos que únicamente la plena vigencia del Estado de Derecho, y el respeto a la independencia de los poderes de estado y la voluntad popular manifestada en el acto de sufragar, garantiza el desarrollo del sistema democrático y el bienestar y seguridad de los ciudadanos que lo integran y conforman”, señalaron.

“Entendemos por ello, que la ruptura constitucional provocada en la hermana Nación representa un hecho cuya repetición y propagación no deseamos para ningún estado, y en particular de nuestro sub continente, tan castigado en el pasado por tales ilegítimas disrupciones”, concluyeron.

El comunicado fue firmado por los docentes Eduardo P. Jímenez, Fabián L. Riquert, Roberto Gargarella, Emilio Rosatti, Raúl Gustavo Ferreyra, Pablo Manili, Guadalupe Valcarce Ojeda, Leonardo Palacios, Guido Risso, Raúl E. Zaffaroni, Marcelo A. Riquert, Roberto A. Falcone, Daniel A. Lanza, Daniel Vicente, Paula Soulé, Pablo Slavin, Alexis L Simaz, José Luis Zerillo, Favio Farinella, Juan Carlos Wlasic, María Pía Martina, Julio Isaac Arriola, Juan Pablo Lódola, Roberto Alejandro Manuel, Daniel De Marco, Gabriel Bombini, María Carla Auad, Gabriel Raba, entre otros.