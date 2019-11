A días de la temporada, preocupa el estado del paseo de la Escollera Norte

Pescadores y visitantes dan cuenta del lamentable estado del tradicional espigón. No hay iluminación, las barandas están rotas, no hay agua ni baños.

Se trata de los últimos 200 metros del tradicional espigón que, junto a la Escollera Sur dan cierre al puerto marplatense. No hay asfalto, el camino existente está en malas condiciones, las barandas del paseo están rotas y no hay iluminación. Tampoco hay servicios básicos como el suministro de agua potable y, a pesar de que hay turistas, pescadores y un puesto de venta de carnada, no hay baño público.

La Escollera Norte, es parte del Puerto y la Base Naval, pero también es un paseo turístico que forma parte del complejo de Playa Grande. También cuenta con el INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero), un destacamento de la Policía Federal, y hasta un museo del Comando de Submarinos. Sin embargo, el tramo final y el extremo de la escollera, hoy es tierra de nadie.

Son aproximadamente 200 metros que están sin asfaltar, donde sólo hay un camino de tierra lleno de pozos y que cuando llueve se vuelve intransitable por varios días. "Es lamentable porque acá viene un montón de gente a pescar y también a pasear, a ver la salida de los barco o simplemente la ciudad desde la punta de la escollera", comentó a 0223 uno de los pescadores que frecuentan la zona.

En la punta de la escollera hay un mirador cuyas barandas de acero están absolutamente destruidas por la corrosión propia del mar y el vandalismo, lo que podría generar que una persona sufra una caída de varios metros hacia las rocas de la estructura. En el sector tampoco hay iluminación, acceso al agua potable ni baños públicos, a pesar de la gran cantidad de personas que circulan a diario.