Marcha atrás: volvieron a cerrar el acceso a las playas de Las Toscas

Una supuesta subconcesión sería el motivo por el cual se volvieron a colocar las vallas. Buscan una pronta respuesta de Arroyo y no descartan llevar el conflicto a la Justicia.

La concesión por la explotación de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Paseo Las Toscas parece no tener fin. A solo dos meses de que la Municipalidad de General Pueyrredon retirara las vallas de dos de las tres playas que, según prometieron, volverían a ser públicas, este miércoles volvieron a colocar el tradicional cerco de madera en el acceso a las mismas.

Por este motivo, desde diferentes sectores volvieron a reavivar los reclamos ante el incumplimiento luego de que el intendente Carlos Arroyo le quitara la concesión del balneario y el Paso Hermitage al empresario Florencio Aldrey Iglesias. Ante esta situación, desde la organización no gubernamental "En defensa de las playas públicas" y el Foro Costero Ambiental se acercaron ante las autoridades del Ente Municipal de Turismo (EMTur) para buscar una respuesta.

"Nos hablaron de una subconcesión que hizo Aldrey Iglesias a un hombre de apellido Otero, que supuestamente fue quien reclamó por la explotación de los chiringos. Aparentemente el Gobierno de Arroyo no estaba informado de esto", indicó Mariano Gemín, integrante de la ong, en declaraciones a 0223.

Ante el clima de incertidumbre, Gemín informó que aguardan una pronta respuesta del jefe comunal. "Estamos esperando a ver qué dice" afirmó a la vez que se apenó por el retroceso para garantizarle el acceso libre a los marplatenses y turistas que se acercan a la icónica playa céntrica. "Con esta subconcesión ahora lo de las playas públicas quedaría en la nada y volvería a ser el espacio cerrado de antes", lamentó.

De cara al futuro, el miembro de "En defensa de las playas públicas" reconoció que buscarán comunicarse con el intendente electo, Guillermo Montenegro, ante la inminente salida de Arroyo en apenas 20 días. Asimismo, adelantó que no descartan llevar el conflicto a la Justicia. "Entendemos que el poder político no da respuestas a un problema que parece que no tiene solución. Tenemos abogados, sería un proceso para encararlo el año que viene", concluyó.

En primera instancia, en mayo pasado el intendente Arroyo le había quitado la concesión del lugar al empresario Aldrey Iglesias. Sin embargo, el jefe comunal recalculó y finalmente ambas partes renegociaron y firmaron un nuevo convenio a 2029 por la explotación de la UTF: el valor del canon pasó de 9 mil pesos a 1 millón de pesos por mes.

También se había acordado el desarme de las estructuras y la conversión pública de dos de las tres playas, las cuales estarían equipadas a cargo del concesionario que proveería de módulos gastronómicos, baños y la provisión de sombrillas en el 40% del área de arena seca.