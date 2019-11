Los zombies se alzarán en Call of Duty: Mobile

El clásico modo saldrá a la par de la segunda temporada del videojuego y el soporte para joysticks.

Activision, la empresa detrás de los rediseños de clásicos pertenecientes a Spyro, Crash, y la franquicia de shooters en primera persona Call of Duty, se encuentra en el foco de la comunidad a casi un mes del lanzamiento del reimaginado Modern Warfare, y la nueva entrega que crearon para los celulares (bajo el desarrollo de TiMi Studios y Tencent Games). Esta última, conocida como Call of Duty: Mobile (CoD: Mobile), se lanzó como el primer videojuego gratuito de la saga (y el segundo más descargado tras su lanzamiento después de Pokémon GO), ya tiene su primer nominación en los Game Awards de diciembre como uno de los mejores juegos para móviles del año, y a solo dos meses de su publicación no deja de lanzar contenido para los jugadores.

A través del twitter oficial del videojuego, CoD: Mobile recibirá este próximo viernes el tan esperado modo zombies que se ha anunciado desde su lanzamiento oficial (por ahora solo se encuentran habilitados el multijugador y su battle royale aparte). Tras lo visto en la versión de pruebas y filtraciones, la modalidad será similar a las que se han presentado en sus anteriores entregas, enfocado a la supervivencia de oleadas enemigas con dificultad progresiva, recolectándose dinero para facilitar la compra de armas y mejoras.

Además de traer este modo, que permite jugarse tanto de forma local como online (sin necesidad de una conexión a Internet), esta actualización dará el comienzo a la segunda temporada del videojuego, con un nuevo pase de batalla, incorporación de armas (ya sea por eventos o subiendo niveles de la cuenta), algunos mapas de la franquicia y un soporte para el uso de joysticks.

CoD: Mobile está disponible en las tiendas de aplicaciones de IOS y Android (App Store y Google Play Store). Se puede jugar en la PC a través de Game Loop, el emulador oficial avalado por los desarrolladores del videojuego, pero no mantiene un emparejamiento único (los jugadores se incorporan con los usuarios que lo juegan a través de los celulares).