Nueva exposición contra el barrio privado Lagos del Mar

Los vecinos del Balneario Parque Mar Chiquita se presentaron en el Concejo Deliberante y pusieron nuevamente de manifiesto las irregularidades del proyecto de urbanización.

Continúa la disputa en Mar Chiquita en torno a la construcción del emprendimiento privado Lagos del Mar, un barrio lindero a la laguna homónima que quedó inconcluso en el inicio de su construcción luego de que la justicia determinara frenar las obras.

En paralelo a la confirmación de daño ambiental dada a conocer por parte de diversos especialistas años atrás, los residentes del distrito iniciaron una fuerte campaña para impedir que la urbanización prosiga con su desarrollo.

Esta semana, se dirigieron hasta Coronel Vidal, convocados por el Concejo Deliberante, para exponer ante los concejales todo el derrotero de irregularidades halladas en torno al polémico proyecto. De la jornada también participaron los representantes de la firma, que dieron a conocer su posición.

Daño ambiental

Los vecinos citaron en primer término lo expuesto en un informe realizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 2017, publicado en ese entonces en exclusiva por 0223, donde diversos investigadores afirmaron que, de continuar la construcción del barrio, el impacto en la laguna sería nefasto.

Desde la casa de altos estudios aseguraron además que no existirían "medidas de mitigación posibles que reviertan los efectos perjudiciales e irreparables de la urbanización".

Dos años antes, incluso, la Asociación civil “Casa del Trabajador” afirmó que había pruebas, testigos y estudios del Conicet que acreditaban que las obras del barrio privado habían dañado la reserva a poco de iniciarse y las elevó a la justicia.

Venta ilegal de lotes

Entre otro de los puntos dados a conocer esta semana por los vecinos figura lo vinculado al Registro Provincial de Urbanizaciones Cerradas, Barrios Cerrados y Clubes de Campo con convalidación técnica definitiva, algo que no posee el emprendimiento privado y que es condición previa indispensable para comenzar a proceder a la comercialización de los lotes, situación que los desarrolladores de Lagos del Mar no han tenido en cuenta.

"El mero inicio del trámite no habilita al inicio de más obras que aquéllas que obtuvieron los permisos municipales vigentes, menos aún a la comercialización en el marco de la legislación vigente, que incluía la inscripción en ese registro, trámite que sólo podía obtenerse contando con la totalidad de la documentación requerida (Obras Públicas, Hidráulica, ADA, la DIA oficial, etc.) y la factibilidad técnica definitiva, algo que obviamente no fue respetado ya que el emprendimiento Lagos del Mar se encuentra vendido, según declaran sus desarrolladores" citaron los residentes afectados.

La posición del Opds y la ordenanza polémica

Los vecinos, integrantes del Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera que entiende en la causa con carácter vinculante, expusieron también su posición sobre la intervención que llevó hasta ahora el Opds bonaerense, quien contestó a los requerimientos de Defensoria del Pueblo en relación a lo reclamado por Pablo Szpyrnal, uno de los adherentes al fideicomiso que manifestó ser uno de los 250 compradores.

Existen 15 reservas MAB en argentina y 669 en 120 paises. Este sería la primer Urbanización Cerrada dentro de un área de Reserva MaB.

"El Opds recomienda que por haber asumido en su momento el compromiso de presentar al sector como una reserva de biósfera ante la Unesco, seria a entender de esta instancia pertinente que desde el Comité de Gestion se ponga en conocimiento al Comité MaB Argentina de las modificaciones territoriales que se sucederían" señalaron los ambientalistas.

En ese sentido, aclararon: "Al día de hoy no ha llegado al Comité el presente proyecto de ordenanza, por lo que no fue tratado, y por lo tanto no pudo emitir su opinión vinculante en temas municipales y tampoco pudo notificar al Comité MaB sobre esta situación".

Por tal motivo, el comité volvió a solicitar no se trate en el Concejo Deliberante las modificaciones a la ordenanza 004/19 hasta no haber cumplimentado estos pasos.