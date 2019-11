Humberto Tumini: “La expectativa no solo está puesta en Alberto Fernández”

De paso por Mar del Plata, el presidente del Movimiento Libres del Sur valoró el proyecto anunciado por el futuro presidente para combatir el hambre: “Es una buena respuesta empezar por ahí”.

En tiempos de transición de mandatos, el Movimiento Libres del Sur busca redefinir su estrategia y profundizar su análisis de cara al porvenir inmediato. Con ese objetivo llegó a Mar del Plata Humberto Miguel Tumini, actual presidente del espacio que decidió acompañar en octubre pasado la candidatura de Roberto Lavagna.

En una entrevista con 0223, Tumini explicó los motivos de su visita a la ciudad y dejó entrever su satisfacción por la salida de Cambiemos del Ejecutivo nacional: “Estamos por cambiar de gobierno, entonces es importante recorrer el país e ir hablando con los dirigentes del partido para ver como estamos viendo la situación y como nos vamos a mover. Será un cambio significativo, no es un simple paso de gobierno, como puede haber sido el del 2011, hay un cambio profundo en marcha”, aseguró.

Consultado por las cuestiones urgentes que debería atender Alberto Fernández, el dirigente político cordobés analizó: “La demanda principal y la causa principal del voto al Frente de Todos es la economía, que está muy mal, ha retrocedido en estos tres o cuatro años. Es allí donde no es fácil dar respuestas, porque el país está muy dañado y el problema de la deuda es muy grave”, resaltó.

“La principal preocupación, evidentemente, es la política económica, y la posibilidad de construir un país sustentable. El problema es si el país no es sustentable. A los dos o tres años comienzan nuevamente las crisis, en algunos casos por ajustes, en otros casos por no tener una mirada de que por ahí la salida no puede ser tan rápida pero tiene que ser sistemática y constante”, agregó.

En esa línea de análisis sobre la futura gestión, Tumini valoró los primeros pasos dados por el presidente electo: “Ha encarado la cuestión del hambre, que refiere a la malnutrición y no buena alimentación que tiene una porción significativa de los argentinos. Es una buena respuesta empezar por ahí. Por supuesto, hay muchas respuestas más que necesitará dar”, aclaró enseguida.

Respecto a la posición que tomará Libres del Sur sobre el nuevo oficialismo, este dirigente de 70 años, sobrino de Horacio Bernardo Oyhanarte, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores y Culto durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, avisó: “Como se sabe nosotros hemos sido muy críticos a los gobiernos de derecha, al de Macri en la Argentina y a los otros gobiernos de derecha que han aparecido en la región. Si Alberto Fernández logra llevar al país aunque sea gradualmente y hasta donde las posibilidades se lo permitan, por un rumbo distinto, sin duda vamos a apoyarlo”, sentenció.

Expectativas

Ante cada cambio de gobierno, son numerosos los sectores y dirigentes que resaltan las expectativas por lo que podría suceder. Al respecto, Tumini entendió: “Creo que hay expectativa en una parte importante de la sociedad, sobre todo los que ven a Alberto con alguna distancia en su perfil político de lo que vendría a ser el kirchnerismo más duro, que es lo que más se ha criticado. La expectativa es significativa. Ojalá pueda llevar a la Argentina por otro rumbo”, consideró.

En esa línea, el referente de Libres del Sur agregó: “La expectativa no solo está en Alberto Fernández, está en un cambio de la política internacional de este gobierno. Un no alineamiento con los Estados Unidos, con Bolsonaro, con los sectores más retrógrados de la región. La posición sobre el golpe de Estado en Bolivia ha sido muy buena, a punto tal que ha generado conflictos dentro de Juntos por el Cambio, ha sido muy visible lo que ha sucedido” sumó Tumini.

De inmediato, ahondó: “Creo que también hay expectativa de que no se repitan situaciones que se dieron durante el gobierno de Cristina Fernández. Que no haya más corrupción, que haya amplitud, haya diálogo, que no se profundice la confrontación, situación que también una parte de la sociedad que ha votado a Alberto tiene expectativa de que no se repitan”, concluyó.