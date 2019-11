Quilmes dio un paso en falso en Carmen de Patagones

El "tricolor" no pudo continuar con su racha positiva y cayó con Atenes, que había perdido sus cinco partidos como local. Mauricio Corzo la rompió y fue la figura de la noche con 37 puntos.

En el anuncio decíamos que los resultados previos no decían nada, que la Liga Argentina es muy pareja y que cualquiera de los dos podía ganar. Por eso, Quilmes sabía que tenía que hacer las cosas bien si quería volverse con los dos puntos en el bolsillo de Carmen de Patagones y no lo hizo, fue superado por Atenas que estaba necesitado de un triunfo ante su gente y lo consiguió por 88 a 74 en un encuentro que tuvo un dominador de principio a fin.

La ausencia de Alejandro Reinick, el abanderado de la defensa "cervecera" puede haber sido determinante, porque el conjunto de Manuel Gelpi no tuvo la intensidad que acostumbra. Le costó todo atrás y también en ataque, más allá de que sorprendió con dos triples que le sacaron una sonrisa en el arranque. Sin embargo, el local se repuso rápido, lo secó y le convirtió de manera variada para llegar al primer descanso con una nada despreciable ventaja de 12 puntos: 22-10. Al igual que en el segmento anterior, un buen comienzo parecía mostrar la reacción de la visita. La rotación le dio resultado al técnico marplatense, ajustó la defensa en el perímetro y equilibró las acciones para achicar la brecha. Un triple sobre la chicharra del imparable Corzo pegó duro en Quilmes que estaba en juego y se fue al vestuario abajo por 9: 44-35.

Tanto sintió el impacto, que volvió golpeado para el complemento y Atenas aprovechó para escaparse y empezar a quebrar el juego. La diferencia siempre osciló por encima de los 15 puntos y el "tricolor" no tuvo argumentos para descontar y volver al partido. Los 19 con los que se fueron al último descanso (70-51), daban sensación de historia terminada. Lo más positivo que se trae el "cervecero" de Carmen de Patagones es que, pese a la desventaja, el equipo no se rindió, siguió buscando, acertó un par de "bombas" que lo pusieron expectante, achicaron la diferencia, pero Atenas no dio lugar a sorpresas, pegó en los momentos justos con triples de Corzo y Agostino y encaminó el triunfo por un claro 88 a 74 que terminó con la racha positiva de Quilmes y es un llamado de atención de cara a lo que viene, ni más ni menos que el puntero Deportivo Viedma de Río Negro.

Síntesis

Atenas (Carmen de Patagones) (88): Martín Percaz 7, Emiliano Agostino 12, Markell Lodge 2, Mauricio Corzo 37 y George Valentine 13 (FI); Matías Navarro 1, Tomás Cocha 4, César Lavoratournovo 6, Gabriel Kalalo 6 y Mateo Boccatonda 0. DT: Carlos Romano

Quilmes (74): Álvaro Merlo 6, Raúl Pelorosso 10, Gregorio Eseverri 18, Jeffrey Merchant 4 y Juan Cruz Germano 2 (FI); Darío Skidelsky 3, Juan De la Fuente 17, Agustín Lecona 2, Iván Catani 1, Maximiliano Maciel 11. DT: Manuel Gelpi

Parciales: 22-10, 44-35 y 70-51.

Árbitros: Raúl Lorenzo, Maximiliano Moral y Nicolás Larrasolo

Estadio: "Carmelo Trípodi".