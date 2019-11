Piden limitar el poder sonoro de la pirotecnia a menos de 84 decibeles

El proyecto busca regular la “comercialización, tenencia, manipulación, uso particular, fabricación, deposito, transporte, distribución y la venta al público mayorista o minorista, y venta ambulante en la vía pública, de artificios pirotécnicos cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 84 decibles, cualquiera fuera su naturaleza y característica, como así también los denominados globos aerostáticos de pirotecnia”.

El diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca lanzó un proyecto de Ley que busca regular la pirotecnia sonora y pide que “se respete el derecho a la salud de las personas dentro de la condición del espectro autista, niños, adultos mayores, y daña a los animales y el medio ambiente”. En los últimos meses, la Justicia hizo caer todas las ordenanzas que directamente prohibían la pirotecnia en decena de distritos.

“Que este no sea un proyecto de un legislador, sino un proyecto de todos, consensuado, por eso le vamos a pedir a todos que nos ayuden. En estos meses el debate de la pirotecnia vuelve aparecer, empezamos a escuchar noticias que en los municipios empiezan a debatirlo. Se empieza a visibilizar con más fuerza, por eso vamos a aprovechar este tiempo para seguir trabajando individualmente con los legisladores, para que también acompañen y aprueben este proyecto”, aseguró el legislador de Bolívar.

El proyecto busca regular en todo el país la “comercialización, tenencia, manipulación, uso particular, fabricación, deposito, transporte, distribución y la venta al público mayorista o minorista, y venta ambulante en la vía pública, de artificios pirotécnicos cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 84 decibles, cualquiera fuera su naturaleza y característica, como así también los denominados globos aerostáticos de pirotecnia”.

La presentación fue realizada en el Congreso junto a Alexia Rattazzi (Panaacea), Horacio Joffre Galibert (Apadea), Celeste Marisi (TGD padres TEA), Matías Cadaveira (Psicólogo), Marisa Miranda (Terapista), Valentín Muro (Escritor y filósofo), Rubén Sosa (Pediatra), Marco Lavagna (Diputado de la Nación) y varias asociaciones civiles.

Alexia Rattazzi explicó “muchas veces las cosas no cambian por desconocimiento, no creo que haya mala voluntad. Hay que contar y que le gente se entere, porque mucha gente no tiene ni idea, apelar a la empatía, ponerse en el lugar del otro. Hay que cambiar algo, no estamos diciendo que desaparezca la pirotecnia, sino bajar los decibeles”.

Por su parte, el psicólogo Matías Cadaveira aseguró “prohibir el cigarrillo dentro de espacios cerrados tomo mucho tiempo, y parecía imposible. Los que sufren las personas con hipersensibilidad es muy similar a un ataque de pánico. No pedimos que se prohíba, sino que se baje a 84 decibeles, porque lo que para algunos pocos es una fiesta para otros es un verdadero infierno.”