Arroyo: “El sueldo de diciembre se paga en enero y es responsabilidad de Montenegro”

El jefe comunal le respondió al intendente electo y dijo que le deja el aguinaldo cubierto. “Es más de lo que heredé yo”, se quejó Arroyo.

El intendente Carlos Arroyo convocó este miércoles a una reunión de gabinete ampliado para discutir el tema de la transición, luego de la polémica desatada el martes luego de que el jefe comunal electo, Guillermo Montenegro, asegurara que el municipio no tiene los recursos para afrontar el pago de los sueldos de diciembre.

“Yo no me voy a callar, no voy a permitir que se digan cosas que no son ciertas”, dijo Arroyo, en la conferencia de prensa que brindó luego de la reunión en la que participaron todos los secretarios, subsecretarios y directores en el hotel Iruña.

Arroyo recordó que él abandona la gestión como intendente el 9 de diciembre a las 23.59. “Pagar el mes de diciembre, que se paga en enero, es responsabilidad del nuevo intendente, no mía”, disparó.

En esa línea, destacó que le dejará a Montenegro los fondos necesarios para pagar los aguinaldos. “Es mucho más que lo que me dejó la anterior gestión. Encontré cheques sin fondo, cuentas en rojo, deudas sin pagar, parque automotor roto. No me dejaron un centavo para pagar aguinaldo, ni sueldo y deudas con la 9 de Julio”, detalló Arroyo.

El jefe comunal, a su vez, dijo que no le canceló la reunión prevista para el último martes a Montenegro, sino que la postergó por cuestiones de agenda. “Se podría haber hecho a la tarde o en cualquier horario”, sostuvo. Además, se quejó por el rechazo de Montenegro a llevar adelante la transición con el concejal e hijo del intendente Guillermo Arroyo.

“Si al concejal Guillermo Arroyo ser legislador le impide coordinar la transición qué hace Montenegro que es diputado”, planteó el jefe comunal, en un razonamiento algo extraño si se tiene en cuenta que Montenegro es el intendente electo y no lleva adelante esas negociaciones en calidad de diputado nacional.

Arroyo, quien aprovechó la reunión de gabinete ampliado para agradecerles a todos sus funcionarios, insistió en que su gestión es “positiva” y que le entregará a Montenegro un municipio ordenado.

Por otro lado, Arroyo se refirió a las denuncias acerca del ingreso de personal político a la planta del municipio y a la de Obras Sanitarias. “Estatutariamente la persona que tiene dos años en la administración tiene derecho a pasar a planta permanente. El personal político se va con la gestión sí o sí", aclaró el intendente, quien dijo que el único caso fue el del expresidente del Emvial, Pablo Simoni, que renunció a su cargo y se incorporó a la planta de la empresa municipal.