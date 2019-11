Pepe Mujica será ministro, si gana Martínez

José Mujica: "No puedo ni debo decirle no a mis queridos compañeros, hacerles la salvedad y ser consciente de que debo ser un trampolín para que me sustituyan con más ventaja y juventud"



📡 Conferencia completahttps://t.co/e9iW3x3LS4#EleccionesUruguay pic.twitter.com/4zXZSnRw5Q