"Vidal me dijo que le gustaría que trabaje en el equipo de Montenegro"

Viviana Bernabei, directora del Materno Infantil, le dijo a 0223 que la aceptación de estar en la Secretaría de Salud depende en gran parte de la designación que decida la Provincia sobre las futuras autoridades del hospital.

Es la mujer que por estas horas está en el foco de la política marplatense después del ofrecimiento que le hizo llegar el intendente electo Guillermo Montenegro para ponerse al frente de la Secretaría de Salud: Viviana Bernabei no oculta su interés por la oportunidad aunque al mismo tiempo reconoce atravesar una suerte de "dicotomía" al no tener mayores certezas sobre las futuras autoridades que deberán hacerse cargo de los destinos del Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” (Hiemi).

Después de que 0223 revelara las intenciones del oficialismo, la actual directora de hospital habló con este medio y en sus primeras palabras confesó cierta "sorpresa" por la propuesta que le hizo el próximo jefe comunal en una reunión que mantuvo en las propias instalaciones del Hiemi. "En parte no me sorprende porque mi función en el Materno no deja de ser política pero por otra parte sí porque al trabajar con Provincia no teníamos un contacto muy fluido con el servicio municipal de salud", explicó.

De todos modos, la responsable del centro sanitario local dijo que sabía que desde la gestión de María Eugenia Vidal había una "muy buena mirada sobre la gestión que venía realizando". "Nos lo manifestaron en diferentes oportunidades tanto el Ministro de Salud Andrés Scarsi como la propia gobernadora", aseguró.

Hasta este jueves, Bernabei se encontraba de viaje en Capital Federal para encabezar encuentros con autoridades ministeriales pero anticipó que desde este viernes y durante todo el fin de semana abocará sus fuerzas al análisis del reciente ofrecimiento de Montenegro junto a la médica obstetra Karina Conde y la doctora Nilda Villalba, quienes son directoras asociadas del Materno. Ambas también fueron invitadas a participar de la próxima gestión municipal.

"Por ahora sólo me limité a responder los mensajes de whatsapp que me llegaban de distintos lugares para confirmar y decir que era verdad el ofrecimiento. Pero en estos días nos reuniremos y ya tomaremos la decisión definitiva que se la comunicaremos al intendente electo la próxima semana", adelantó la posible funcionaria, quien también confirmó los mensajes que le envió Vidal para que se sume a la administración montenegrista: "Ella misma se comunicó y me dijo que le gustaría que trabaje en este equipo que se está formando".

¿Por dónde pasa el análisis de Bernabei? Indudablemente, por el futuro del Materno Infantil: sucede que ella ya anticipó que presentaría su renuncia al cargo este 10 de diciembre, al finalizar el mandato que comenzó en mayo de 2017 en reemplazo de Hugo Casarsa. "Esa es la fecha de recambio de gestión y yo presento la renuncia para que quede a consideración de la nueva gestión", argumentó, en primer lugar.

Sin embargo, con el cambio de color político en la Provincia tras el desembarco de Axel Kicillof, del Frente de Todos, se retrasaron algunos plazos y lo cierto es que hasta la fecha no se ha recibido "ninguna información" sobre quiénes serán los nuevos directores del hospital o, llegado el caso, la confirmación de la continuidad de Bernabei en la conducción.

"La verdad que estamos en una dicotomía porque por un lado tenemos el ofrecimiento en el Municipio pero también tenemos que analizar los pasos a dar en el hospital porque no puede quedar acéfalo. Lo mejor que podría pasar es que ya tuviéramos conocimiento de los potenciales directores para poder ir trabajando estas dos últimas semanas con ellos y hacer una transición ordenada y como corresponde", planteó.

La posibilidad de que Bernabei sea ratificada en el cargo por la nueva administración bonaerense no parece lejana si se tiene en cuenta el antecedente de Gustavo Galbán, el actual director de Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), que ocupa el puesto desde la gestión de Daniel Scioli. "Con Vidal, por lo menos, nunca pidieron un carnet de afiliación partidaria para definir una designación", aclaró.

En este sentido, la directora dijo también que evaluaría la renovación del mandato en el Materno Infantil en base a las condiciones de trabajo que se puedan garantizar a futuro. "Nosotros ya teníamos proyecciones y planificaciones de obras, actividades y crecimiento de servicios, que esto también está dado en el marco de lo que concebimos como necesidades del hospital", indicó, y agregó: "Y si no seguimos en la dirección, cada uno vuelve a su servicio de base".

"Si aceptamos ir a la Municipalidad también tenemos que tener una estrategia de cómo seguir en el hospital si es que finalmente no tenemos funcionarios designados para la dirección así que me voy a reunir con Nilda y Karina para charlar todo esto y tomar una decisión para adelante por lo que sea mejor", concluyó.