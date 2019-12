Martín Guzmán: "Venimos a resolver una profunda crisis económica y social"

El titular del Palacio de Hacienda cuestionó las políticas que implementó Mauricio Macri y reconoció que ya inició conversaciones con el FMI para reperfilar la deuda.

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, brindó su primera conferencia de prensa como parte del gabinete del presidente Alberto Fernández en la que realizó un diagnóstico de la situación con la que se encontró tras la salida de Hernán Lacunza. Tranquilizar la economía y frenar la caída, sus principales desafíos.

"Venimos a resolver una muy profunda crisis económica y social. La situación es extrema. Preparamos un programa macroeconómico para frenar la caída", lanzó en sus primeras palabras como ministro de Economía.

En este marco, Guzmán apuntó contra las políticas económicas que implementó el gobierno de Cambiemos que encabezó Mauricio Macri a las que calificó como una "irresponsabilidad". "Lo que ocurrió en los últimos años llevó a la crisis profunda que estamos viviendo. Ese modelo nunca funcionó en el mundo. En Argentina generó un incremento de la pobreza, brutal crecimiento de la inseguridad alimentaria, la indigencia, el Producto Bruto Interno (PBI) viene en picada", enumeró.

En su discurso ante la prensa, el titular de la cartera de Economía enfatizó en la necesidad de "calmar" los números de deuda e inflación. "Hubo una destrucción de las empresas. Esta situación venimos a revertir. Me encomendaron la tarea de tranquilizar la economía y frenar la caída. No venimos a hacer ninguna promesa rimbombante. Venimos a resolver el problema de virtual default que dejó la administración anterior", agregó.

"Tenemos un problema de desequilibrio externo. Argentina se endeudó mucho en moneda extranjera y no aprovechó esos dólares para potenciarse. Para no hacer un ajuste fiscal, hay que resolver la deuda y así tener capacidad de pago", evaluó y reconoció que ya tuvo contacto con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) con quienes ya inició conversaciones para reperfilar la deuda. En relación a la inflación del 2019, Guzmán estimó un índice del 55% y adelantó que, por el momento, no modificará la restricción cambiaria.

"Estoy agradecido con el presidente por darme esta responsabilidad. Cuando Macri inició su mandato me preocupé y decidí involucrarme en la política. Este plan es nuestro. Vamos a defender a la Argentina. Queremos un país que genere trabajo y tenga un sendero de estabilidad para poder tener condiciones y comenzar a crecer de una vez", cerró en su discurso.