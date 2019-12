ARA San Juan: "La designación de Rossi demuestra que estamos en el olvido"

Algunos familiares marplatenses cuestionaron su llegada al Ministerio de Defensa, al recordar su participación en la fallida de reparación de media vida que se le practicó al submarino.

Algunas familiares marplatenses de las víctimas del ARA San Juan no tardaron en manifestar su "disconformidad" por la llegada de Agustín Rossi al Ministerio de Defensa de la Nación y consideraron que la elección del cargo que determinó Alberto Fernández "demuestra que esta tragedia está en el olvido".

"Hay familiares que están a favor de este Gobierno, otros a favor del Gobierno anterior y otros en contra de los dos. Pero yo estoy muy disconforme porque fue durante el Gobierno anterior que se hizo la reparación de media del submarino y Rossi era quien estaba a cargo del área de Defensa", señaló Alejandra Sánchez, la hermana del suboficial primero Juan Alberto Cipriano Sánchez.

La familiar de uno de los cuatro submarinistas marplatenses que iba a bordo del navío se mostró "desilusionada" y consideró que este nombramiento anticipa que "no se va a consegur Justicia con este Gobierno". "A Aguad había muchísimas cosas para recriminarle por el destrato que tuvo para con nosotros, pero a esta gente hay que recriminarle que se robaron el dinero para la reparación del submarino y, sobre todo, la vida de nuestros 44 héroes", apuntó.

"Volver a la nada es como una burla. Y demuestra también que nosotros estamos en el olvido y que vamos a seguir ahí. De la jueza no se sabe nada, de la causa no se sabe nada, y encima citan a declarar y no declara nadie", expresó Sánchez, en declaraciones a 0223, y agregó: "El ARA San Juan es una papa caliente para estos dos gobiernos y una papa caliente en la boca de nadie quiere estar".

A la fecha, la investigación del Juzgado federal de Caleta Olivia, a cargo de Marta Yáñez, que intenta esclarecer la tragedia sigue caratulada por “averiguación de ilícito”. De las 44 familias, sólo 26 decidieron presentarse como querellantes, y su representación se divide entre los estudios de los abogados Valeria Carreras y Fernando Burlando, junto con el de Lorena Arias, y en forma paralela trabaja Luis Tagliapietra, quien también es papá de uno de los submarinistas.

El ARA San Juan, con asiento en la Base Naval de Mar del Plata, perdió contacto con la Armada en el mar Argentino el 15 de noviembre de 2017, cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del golfo San Jorge. El 17 de noviembre de 2018, la empresa privada Ocean Innity, que fue contratada por el gobierno nacional, concluyó su búsqueda el 17 de noviembre de 2018, cuando halló al submarino muy cerca del punto de último contacto y a 907 metros de profundidad.