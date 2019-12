Aborto: el Gobierno lanzó un nuevo protocolo de interrupción voluntaria del embarazo

El ministro de Salud aseguró que se trata de un instrumento sanitario que permitirá cumplir con la ley. Deberá aplicarse dentro de los 10 días después de realizarse la solicitud.

El Gobierno de la Nación anunció este jueves un nuevo protocolo de interrupción voluntaria del embarazo no punible, que contempla algunas modificaciones y actualizaciones en relación al anterior.

La medida fue confirmada por el ministro de Salud, Ginés González García y entrará en vigencia a partir del próximo viernes cuando se publique en el Boletín Oficial. Según se explicó en la conferencia que se desarrolló en la Casa Rosada, la práctica del abortó deberá tener lugar hasta diez días después de la solicitud, siempre y cuando esté realizada la denuncia en caso de violación.

El documento también contempla la objeción de conciencia, aunque esta solo correrá para los profesionales y no para las instituciones. "La resistencia de algunas provincias ha generado restricciones para algunos profesionales que quieren cumplir con la ley. Confío en que muchas provincias se van a adherir", expresó el titular del renovado Ministerio de Salud.

"Esto no solo es una guía para cumplir con los derechos, es un instrumento sanitario. La objeción de conciencia no puede ser una coartada para no cumplir con la ley. No queremos que esto se convierta en un combate", agregó.

Por su parte, la médica e investigadora Mariana Romero aseguró que "el protocolo está hecho en base a los mismos estándares de la Organización Mundial de la Salud" y que "las instituciones públicas serán responsables de prestar servicios en el marco de la ley".

Para finalizar, González García no descartó la posibilidad de que en 2020 se eleve un proyecto de ley al Congreso para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. "Hay 30 muertes y 50 mil internaciones evitables por año. Conocen mi pensamiento y la del presidente Alberto Fernández. Estamos dispuestos a cambiar la historia con mucho más que un protocolo. Por lo pronto, vamos a exigir que se apliquen las leyes vigentes", concluyó en relación al Programa Nacional de Educación Sexual Integral.