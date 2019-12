Cuáles son los pasos a seguir para evitar estafas en alquileres de temporada

Por verano hay un promedio de 10 estafas de este tipo en Mar del Plata. Desde el Colegio de Martilleros y la Defensoría del Pueblo buscan reducir esa cifra.

En vísperas del inicio de la temporada, la Defensoría del Pueblo y el Colegio de Martilleros lanzaron una campaña conjunta que apunta a evitar que turistas sean estafados con alquileres, sobre todo, los contratados a través de internet.

Tras aclarar que la idea no es “generar alarma” sino por el contrario, advertir para prevenir cualquier posible inconveniente, el defensor del Pueblo Fernando Rizzi explicó que, según datos de la Defensoría del Turista, hay aproximadamente 10 estafas por año en Mar del Plata. “En una ciudad que tiene miles de alquileres por temporada esto es un número ínfimo, pero queremos reducirlo a lo mínimo posible”, subrayó.

En ese sentido, pidió a quienes tengan algún tipo de inquietud que realicen su consulta al correo electrónico defensoriadelturistamdp@gmail.com, o se acerquen a la sede del Colegio de Martilleros, ubicado en calle Bolívar 2948. Otra alternativa es corroborar la existencia de la página de la inmobiliaria en el sitio www.martillerosmdp.com.ar.

Por su parte, Fátima Pugni, en representación del Colegio de Martilleros, recomendó desconfiar de aquellas publicaciones con precios irrisorios, con fotos que no se condicen con lo que se ofrece o que son de otras páginas.

Otro punto a tener en cuenta a la hora de contratar un alquiler temporario es si el anuncio está mal redactado o con faltas de ortografía.

Se sugiere no realizar transferencias ni enviar pagos por empresas internacionales hasta no conocer fehacientemente al destinatario, y prestar atención a las conversaciones telefónicas y comunicaciones vía internet con la persona que ofrece el alojamiento. También se recomienda no brindar información que permita la identificación del inquilino o la de su familia.

En caso de detectar una publicidad engañosa o con datos falsos, se pide informarlo a la Dirección de Defensa del Consumidor del municipio, mientras que, en caso de advertir una posible estafa, se deberá radicar la correspondiente denuncia penal en la fiscalía.