Keanu vs. Keanu: Matrix 4 y John Wick 4 estrenan el mismo día

¿Neo o John? El reconocido actor estadounidense está viviendo un sueño con su carrera, y el 21 de mayo de 2021 se enfrentará a sí mismo por liderar la taquilla con las nuevas entregas de dos sagas inolvidables.

El famoso actor Keanu Reeves atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Este año estrenó "John Wick 3: Parabellum" y su nombre fue el centro de atención durante meses, recordando sus mejores interpretaciones en la gran pantalla. Además, anunciaron la realización de la cuarta parte de las sagas The Matrix y John Wick. Lo sorprendente es que, según los últimos anuncios de las productoras, ambas llegarán a los cines el 21 de mayo de 2021 y, por lo tanto, competirán por un lugar privilegiado en la taquilla.

La cuarta parte de la icónica saga de ciencia ficción The Matrix llegará de la mano de Warner Bros y reunirá a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss bajo la dirección de Lana Wachowski. El actor volverá a ocupar su rol como Neo, aunque se desconocen detalles con respecto a la trama y su relación con as películas anteriores. También formarán parte del departo Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Jada Pinkett Smith y Yahya Abdul-Mateen II. No se confirmó la participación de Laurence Fishburne, quien interpretó a Morfeo en las entregas anteriores.

Por otro lado, Summit Entertainment y Lionsgate confirmaron el el regreso de John Wick luego de que "Parabellum" se convirtiera en la entrega más taquillera de esta saga de acción con $326 millones en todo el mundo. ¿Podrá ganarle al esperado regreso de una saga de culto como The Matrix?

El furor por su futura presencia en ambos afiches ocasionó incluso el pedido de algunos fans en redes sociales para que el 21 de mayo se convirtiera en el Día de Keanu Reeves. Sin dudas en un gran momento para esta estrella hollywoodense, y nunca es demasiado tarde para empezar a conocerlo o completar su filmografía.