A Quilmes otra vez no le alcanzó la reacción

En un buen partido desde lo defensivo pero muy malo en ataque, el "tricolor" volvió a caer por dos puntos en Concepción del Uruguay, quedó lejos en el tercer cuarto y la recuperación no fue suficiente.

Un flojo porcentantaje en tiros de cancha (34) y una amplia diferencia a favor del rival en los rebotes (55 a 32), fue mucha ventaja la que dio Quilmes que asi y todo apenas perdió por dos puntos (59-57) frente a Parque Sur en Concepción del Uruguay, en el segundo juego de la última gira del año. El protagonismo de Juan Esteban De La Fuente, goleador con 16, es lo más positivo de los últimos juegos.

El arranque fue malo, los dos abollaron el aro y no lograban tener claridad a la hora de atacar. En ese contexto, el que tomó una pequeña luz fue el local, pero no lo pudo sostener, el porcentaje de efectividad fue malo de los dos lados y se fueron al primer descanso con un pobre 11 a 10 a favor del dueño de casa. Al regreso del banco, Parque Sur encontró la veta en la zona pintada y apostó al juego para Patrick Smith que ganó el duelo de internos y le dio ventaja a los entrerrianos. Del otro lado, la mano de los perimetrales los mantuvo en juego y al vestuario llegaron con cinco a favor de los de Richard: 30-25.

Como había pasado un par de noches antes, la peor versión se vio en el tercer parcial, donde su rival empezó a quebrar el partido. O eso pareció, porque Quilmes no tuvo argumentos para recuperar la desventaja, sólo los tiros externos aportaron alguna solución, pero en un goleo bajo y con porcentajes tan malos, arribar al cuarto final 10 abajo (46-36), parecía como menos difícil de revertir. Lo bueno es que el amor propio es un de las características del "tricolor" y no se rindió, fue a buscar, ajustó la defensa y le dio la pelota a Pelorosso y De La Fuente para que se encarguen de descontar. El final, como ante Rocamora, fue con un doble de ventaja a favor del local, esta vez no hubo falta pero Quilmes no logró acertar la última pelota y Parque Sur festejó el triunfo por un ajustado 59 a 57.

Síntesis

Parque Sur (Concepción del Uruguay) (59): Agustín Richard 1, Sebastián Álvarez 5, Juan Pablo Lugrin 11, Ignacio Zulberti 0 y Patrick Smith 15 (FI); Laureano Legaria 17, Leo Hampton Jr. 8, Gervasio Guelache 0 y Mateo Battistino 2. DT: René Richard.

Quilmes (57): Álvaro Merlo 9, Raúl Pelorosso 15, Gregorio Eseverri 1, Jeffrey Merchant 9 y Alejandro Reinick 7 (FI); Juan Esteban De La Fuente 16, Ernesto Skidelsky 0 e Iván Catani 0. DT: Manuel Gelpi.

Parciales: 11-10, 30-25 y 46-36.

Árbitros: Daniel Rodrigo, Silvio Guzmán y Lucas Moreno.

Estadio: "El Gigante", de Concepción del Uruguay.