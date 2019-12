Trump: "Los republicanos están unidos como nunca antes"

El presidente de Estados Unidos, disparó contra los democrátas en Twitter luego de aprobarse el inicio del impeachmente en la Cámara de Representantes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó hoy que "los republicanos están unidos como nunca antes" luego de la votación de anoche donde la Cámara de Representantes aprobó el juicio político en su contra. "El 100% de los votos republicanos", tuiteó hoy el mandatario. "De eso es de lo que habla la gente. ¡Los republicanos están unidos como nunca antes!".

Anoche, durante un mitin de campaña en Battle Creek, Michigan, Trump aseguró que no parecía haber sido acusado. "El país está mejor que nunca, no hicimos nada malo y tenemos un gran apoyo en el Partido Republicano como nunca antes lo habíamos tenido", continuó Trump.

"Esta noche, los demócratas de la Cámara de Representantes están tratando de anular las boletas de decenas de millones de estadounidenses patrióticos", acusó. Aseguró además que su predecesor, el presidente Barack Obama, debería haber sido el que enfrentara esa pena. "¿Porqué los republicanos no lo llevaron a juicio político a él?", se preguntó.

Trump acusó a los demócratas de "declarar su profundo odio y desdén por el votante estadounidense", y calificó el apoyo a su juicio político como una "marca eterna de vergüenza". "No tienen nada. Ellos son los que deben ser acusados, cada uno de ellos", apuntó el neoyorquino.

El primer artículo (abuso de poder) obtuvo 230 votos a favor y 197 en contra. Solo dos demócratas votaron en contra, mientras uno no votó. De los republicanos 195 dijeron no y dos no votaron.

El segundo artículo (obstrucción al Congreso) fue aprobado con 229 votos y tuvo en contra 198. En este caso tres demócratas votaron en contra y dos republicanos se expresaron a favor.