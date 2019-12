Reclamo frente a los hoteles de las Fuerzas Armadas por incumplimientos paritarios

La Asociación de Trabajadores del Estado se movilizó hacia los edificios de Luro y la Costa para exigir, entre otros puntos, el cobro de un bono de fin de año y la presencia de algún funcionario "con poder de firma".

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este lunes por la mañana a los hoteles Antartida y Tierra del Fuego que se encuentran bajo la órbita de las Fuerzas Armadas para reclamar por distintos incumplimientos paritarios y exigir un bono de fin de año.

"Estamos reclamando la estabilidad de los precarizados. Logramos que se contrate nuevo personal, pero no que se pase a planta permanente. Hay compañeros que entraron en otra tanda por las mismas funciones y se generó un desfasaje", sostuvo Hernán Molina, secretario general de ATE, en declaraciones a 0223 Radio.

Otro de los puntos que congregó al grupo de trabajadores que trasladó su reclamo a los edificios situados en las inmediaciones de Avenida Luro y la Costa fue la eliminación de un "plus de verano", según definió Molina, que alcanzaba el 30% de cada salario. "Esto provoca que, junto a la inflación y la situación social, haya compañeros que no llegan ni a mediados de mes", aseguró el dirigente gremial. "Muchos no solo están por debajo de la línea de pobreza, sino que están cerca de la línea de indigencia", graficó.

Por estos motivos, los trabajadores estatales exigen la implementación de un bono de fin de año. "Pedimos una inyección salarial para tener un mejor pasar para lo que resta del año", indicó.

Para finalizar, Molina expresó su deseo de entablar negociaciones con "alguien que tenga poder de firma" para poder alcanzar los reclamos mencionados. "Esto está centralizado en Buenos Aires, los administradores de Mar del Plata no tiene posibilidad de hace alguna maniobra para inyectar la plata", cerró.