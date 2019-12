Falla Valenciana: qué opinan desde la organización por la prohibición de pirotecnia sonora

Daniel Moragues, presidente de la Unión Regional Valenciana se mostró sorprendido por el reciente decreto del Ejecutivo y brindó su parecer por la medida.

El reciente decreto ad referéndum que estableció la prohibición de toda comercialización y uso de elementos pirotécnicos de impacto sonoro despertó el enojo de importantes empresarios de pirotecnia, que demandarán al Municipio debido a que la medida comenzó a regir 4 días antes de la Nochebuena, en un periodo de alta comercialización.

A poco menos de 3 meses de la realización de la Falla Valenciana, 0223 consultó al presidente de la Unión Regional Valenciana, Daniel Moragues, que si bien desconoce los detalles de la nueva normativa, aclaró que la tradicional fiesta emplazada desde hace 65 años a metros de la Plaza Colón, “se realizará conforme a la ley”.

“Todavía todo es muy reciente y no fuimos notificados de nada. Las nuevas autoridades del Ejecutivo hace poco han asumido y no hemos tenido contacto. No sabemos si la prohibición alcanza a espectáculos públicos o no”, admitió.

En ese contexto, Moragues sostuvo que desde la organización de la Falla Valenciana, “hace varios años que hemos reducido el impacto sonoro, no sólo por una cuestión de costos sino porque entendemos la problemática que afecta a la pirotecnia sonora”.

En esa línea, el representante de la comunidad española en Mar del Plata aclaró que mas allá de no contar con los detalles, “habrá que adaptarse a la nueva norma y modificar el espectáculo”.

“Todavía no compramos los elementos para la celebración y hasta marzo falta mucho. Nuestro proveedor es la firma Casablanca y veremos qué se puede usar y qué no. No sabemos si podemos usar fuegos artificiales. El decreto fue de un día para el otro. Es todo muy reciente”, concluyó Moragues.