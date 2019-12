Preocupación por el posible despido de 200 feriantes de Constitución

Con cuentas embargadas, una orden de desalojo y salarios adeudados de por medio, este jueves habrá una movilización al Juzgado Nº 12 de Tribunales para pedir respuestas.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata expresaron su preocupación por el posible despido de 200 trabajadores de la feria Alto de Constitución.

En diálogo con 0223, Darío Zunda, secretario gremial, reconoció que el conflicto se debe a que el propietario del terreno donde está montada la feria, ubicada en Avenida Constitución al 5600, exige "cualquier cantidad de plata" por la renovación del contrato de alquiler que, por lo visto, la administración no está dispuesta a pagar.

"El contrato es imposible de pagar, está pidiendo dinero en dólares. Hay un pedido de desalojo. En cualquier momento empiezan a cortar la luz y el agua. No las pueden pagar porque las cuentas están embargadas", explicó Zunda. Por este motivo, los representantes del Sindicato de Empleados de Comercio se presentarán el próximo jueves por la mañana en el Juzgado Nº 12 de Tribunales para pedir respuestas ante la jueza Andrea García Marcote.

"La jueza no da una sola señal. Estamos arriesgando 200 puestos de trabajo", insistió el secretario gremial, quien además indicó que los feriantes de la zona de Constitución que se desempeñan en más de 14 puestos no cobraron los sueldos correspondientes a noviembre. "Pedimos que la jueza contemple la crisis social que hay en Mar del Plata y no ejecute el cierre del lugar", insistió el dirigente mercantil.

De todas formas, Zunda aclaró que el conflicto no se extendería a los predios de la zona de Luro y Libertad, donde Los Altos de Mar del Plata, la firma propietaria, administra dos ferias más.