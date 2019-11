Desocupación: "Necesitamos generar 16 mil empleos para revertir esta realidad"

Fernando Muro, el Secretario de Desarrollo Productivo elegido por Guillermo Montenegro, le concedió una entrevista a 0223 y anticipó su plan de trabajo para resolver la endémica problemática de Mar del Plata.

Junto a Guillermo Montenegro, deberá enfrentar desde el 10 de diciembre un desafío que durante años generó dolores de cabeza para Mar del Plata que, lejos de encontrar respuestas y soluciones, pareció acostumbrarse a las tristes estadísticas que desnudan el importante grado de desocupación que afecta a los marplatenses.

El escenario se presume como complejo pero Fernando Muro, el Secretario de Desarrollo Productivo que eligió el intendente electo, se muestra optimista y deposita toda su confianza en el potencial local para tratar de revertir en los próximos cuatro años los índices que posicionaron a la ciudad como el distrito con más desempleo a lo largo y ancho del país.

Para el licenciado en Economía, que actualmente cumple funciones en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación de Dante Sica, la construcción de consensos y el impulso desde el Municipio a distintos sectores industriales en auge son las claves que permitirán la creación de 16 mil puestos nuevos de trabajo: cifra con la que asegura que los registros oficiales se ajustarían a las "características económicas" de General Pueyrredon.

A pocas horas de ser confirmado en el cargo, Fernando Muro concedió su primera entrevista a 0223, en la que analizó la situación de Mar del Plata y adelantó parte del plan de gestión y trabajo que busca llevar adelante:

-¿Cómo surgió el contacto con Montenegro y se definió tu llegada a Mar del Plata?

Por mi trabajo en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación siempre he mantenido relaciones con Mar del Plata y uno siempre tiene un especial interés por su ciudad. Y fue así que surgió la relación con Guillermo. Siempre, obvio, con un espíritu colaborativo. Yo no pertenezco a ningún partido, soy un profesional, pero siempre estuve ligado al Desarrollo Productivo y al quehacer productivo local. He llegado a estar a cargo de la Casa de la Producción de Mar de Plata, que es un programa que tiene el Ministerio.

-El desempleo se convirtió en una problemática endémica para Mar del Plata, ¿Cómo analizás este desafío?

-Nosotros vivimos en una ciudad increíble desde el punto de vista de la diversidad productiva que tiene, que es fantástica. Tiene un problema estructural en empleo pero también tenemos las soluciones en la mano: tenemos un montón de sectores que pueden dinamizarse y que pueden generar empleos rápidamente. Mar del Plata necesita 16 mil empleos nuevos, genuinos, para por lo menos tener una tasa de desempleo acorde. Nunca vamos a ser cero desempleo pero sí de acuerdo a las características de Mar del Plata.

-¿Y se puede lograr?

Sí, se logra trayendo inversiones nuevas, dinamizando sectores actuales que están funcionando pero a los que hay que darle impulso, haciendo un Estado eficiente que permita la radicación rápida de inversiones, que se fácil habilitar un comercio, hacer un trámite en la Municipalidad y que se seduzca al inversor que quiere venir. Para esto hay que hacer un trabajo porque sino siempre seguimos hablando de lo mismo. Y esto implicaría tener un plan, que puede llevar un tiempo, pero que mí idea es realizarlo y ejecutarlo. Hay como cinco o seis ejes para abordar para dar vuelta esta realidad.

-¿Se puede dar vuelta en cuatro años esta problemática?

-Totalmente, se puede por lo menos encarar la solución de fondo para que Mar del Plata salga adelante. No hay que poner más parches. Lógicamente que Mar del Plata no es una isla: estamos en el marco de una economía nacional, provincial y regional, y hay que tener en cuenta que hace 8 años que la economía nacional no crece y eso impacta sobre nuestra ciudad. No estamos aislados. En la medida que la economía se pueda reactivar y nosotros hagamos bien las cosas, todo va a ser más sencillo.

-Muchos Gobiernos en Mar del Plata siempre deslindaron responsabilidades en las políticas de Nación, ¿Compartís esa mirada? ¿Qué tanto se puede hacer desde la ciudad para revertir la desocupación?

-No creo que sea así; es un mix de cosas. No podemos esperar la solución de Buenos Aires. Tenemos una comunidad y una ciudad fuerte, hay actores muy valiosos; tenemos activos muy importantes como universidades y sectores productivos dinámicos, tenemos de todo. Yo creo, por el contrario, que la solución surge de Mar del Plata y no de afuera. Lógicamente que los programas que se impulsen de Nación y Provincia y todo lo que sea recursos ayuda. La solución tiene que salir del consenso marplatense y no es sólo de un funcionario o un intendente sino también de los empresarios, el sistema educativo y los legisladores. Necesitamos consensos para salir adelante y nuestra tarea es lograr eso.

-¿Ya tuviste contacto y reuniones con referentes sectores productivos?¿Cómo diagramás tu agenda a futuro?

-Ya lo venía haciendo en la anterior función e incluso ya empezamos la transición con las autoridades salientes; con Massimo Macchiavello mantuvimos conversaciones. Tenemos algunos temas urgentes para tratar como la realidad del sector frutihortícola, que Montenegro está muy preocupado por eso y vamos a tener reuniones con la Sociedad Rural local. El trabajo ya empezó; no esperamos al 10 de diciembre.