Los convocados de Mar del Plata para el Seven de la República

El equipo conducido por Daniel Villen y Dario Silenzi ya tiene los 12 convocados a la tradicional cita de la especialidad seven-a-side organizado por la Unión Argentina de Rugby.

La 36° edición del Seven de la República se disputará en las canchas de Estudiantes y Paraná Rowing , y el "Trébol" será una de las 24 uniones provinciales, sumadas a las Selecciones Nacionales de Paraguay, Uruguay y Chile, que participarán el 7 y 8 de diciembre de este torneo que ya es un clásico del Rugby Nacional.

Luego del entrenamiento del miércoles por la noche, el equipo que representará a nuestra Unión quedó con estos doce nombres confirmados: Juan Aquilia (Unión del Sur), Ignacio Díaz (Los Cardos), Tomás Errecaborde, Ernesto Rocha y Salvador Gerlero (Universitario),

Bautista Farisé (Comercial), Lucas Gasparri y Joaquín Pérez Maraviglia (Sporting), Santiago Martínez Etayo, Pedro Hernández y Facundo Raitieri (Mar del Plata Club), Juan Ignacio Kaspin (Comercial).

Mar del Plata viajará esta noche hacia Paraná, en donde será parte de la Zona 4 del Torneo junto a Nordeste, Buenos Aires y Santiago del Estero. El debut será ante URNE, el sábado a las 10:20 hs. El "Trébol" buscará mejorar el puesto 13 que consiguió la temporada pasada.

Para Lucas Gasparri, capitán del "Trébol", el equipo "llega bien encaminado, tuvimos buenos torneos previos, contra buenos equipos y eso nos da mucho ánimo. El grupo está unido, hay muy buena onda entre todos, y la relación jugadores-entrenadores es muy fluida, por lo que hace que el equipo esté cómodo y responda bien".

Además, el jugador de Sporting analizó que "nos toca un grupo difícil, pero no imposible, el año pasado le ganamos a URBA y Santiago del Estero, por lo que vamos a tratar de repetir la historia, va a ser un lindo desafío". También, se refirió a este nuevo rol que le toca llevar adelante en el Seleccionado: "ser capitán es una responsabilidad y un privilegio, que los entrenadores hayan confiado en mí para serlo me da mucha confianza, espero hacerlo bien en el Seven de la República".

Para finalizar, Lucas aseguró que "el objetivo principal es salir campeones, de más está decirlo, es una tarea difícil por la calidad de equipos que van, pero Mar del Plata siempre tuvo buen Seleccionado de Seven y vamos a ir por todo".



Daniel Villen, que el año pasado estuvo con el Seleccionado Juvenil Femenino de la UAR disputando este Seven, contó que “iniciamos las preparación en Octubre, dos veces por semana, con un plantel inicial de 20 jugadores donde, principalmente, el primer mes entrenamos la situación de juego 1 vs 1 y en diciembre arrancamos con el sistema. Pudimos participar en dos Sevens antes (Rawson y GER), que sirven para poner en práctica lo que uno entrena y armar el grupo. Son jugadores con buenas destrezas, se armó un buen grupo humano y tienen claro como jugar, juegan ordenados y con disciplina”.

Haciendo hincapié en lo que será la participación de Mar del Plata en el XXXVI Seven de la Repúbica, el Head Coach del "Trébol" aseguró que “la expectativa, bueno, nos toca una zona muy difícil que es Buenos Aires, Santiago del Estero y Noreste, que ya los vimos jugar el año pasado y tienen buenos equipos. El objetivo es clasificar a Cuartos, a Copa de Oro, para el segundo día y estar, por lo menos, entre los ocho mejores", y subrayó que "Mar del Plata tiene plantel para estar entre los 5 o 4 equipos del país y vamos a ver si podemos cumplir ese objetivo, aunque en el Seven son partidos de tiempo reducidos y una cuota de suerte hay que tener, pero a lo largo del Torneo se va a poder plasmar el buen juego que tiene el equipo y eso es muy importante”.