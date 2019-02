Desarrollo Social detectó este verano casi 200 personas más en situación de calle

Una de las realidades que se ven a diario en las calles de Mar del Plata es la de las personas que duermen a la intemperie, en una improvisada choza, en un cajero automático o en la entrada de un local. Siempre en vulnerabilidad. ¿Cuánta gente vive en esta situación? ¿En verano hay más? ¿Qué los lleva a estar durmiendo en la calle? Son sólo algunas de las preguntas que surgen de algunos de los que pasan a su lado. Otros, simplemente los ignoran.

Para responder algunas de estas cuestiones, 0223 consultó a Leticia González, quien está a cargo de los programas de personas que viven en situación de calle dentro de la Secretaría de Desarrollo Social. “Cuando uno se mete en ese universo, la realidad es distinta a lo que se supone previamente”, advirtió.

La funcionaria sostuvo que esta temporada detectaron casi 200 personas en situación de calle con las que no trabajan habitualmente. El 75% no eran de Mar del Plata.

En general se vincula la situación de calle casi exclusivamente a la condición social, la pobreza o falta de empleo, pero sólo se trata de uno de los factores que la generan . “No es la única ni tampoco la primera causa”, sostuvo. “Es un universo heterogéneo, las causas son variadas, sobre todo en Mar del Plata en donde la pobreza estructural es menor a otros distritos pero que en el verano cambia”, explicó la funcionaria.

Desde el año pasado, en que empezó el programa con este formato en Plaza Rocha, el área donde trabaja González hizo una experiencia valiosa: trabajan casi exclusivamente con la población local que está en la calle. La gente que viene en verano, “que se podría denominar ‘golondrina’, viene a buscar un trabajo por la temporada pero también a pasear y se quedan sin plata, o se la robaron, tal vez un pariente le prometió una cosa y eso no ocurrió, entonces esta población modifica a la que nosotros venimos trabajando en invierno”, remarcó.

Los programas priorizan el alojamiento a los locales y en cuanto a los que vienen en esta época los pueden alojar una noche -en ciertos casos alguna noche más- y luego lo ayudan a volver a su lugar de origen. “Disponemos de un paquete de pasajes que facilita la Provincia para estos casos”, comentó González.

Según la funcionaria, es difícil calcular "cuánto vienen" o "qué porcentaje de estas personas se queda en Mar del Plata". "Depende de si cuenta con alguna red acá, algún pariente”, añadió. Este año, la población golondrina comenzó a arribar en octubre, lo cual es particular ya que generalmente arriban los primeros días de diciembre.

Entre diciembre y enero, desde el área se atendió a 495 personas, de las cuales 192 son casos nuevos. De esos 192 sólo 52 son de Mar del Plata. “Se nos hace imposible de atender semejante demanda”, añadió. Los que llegan de afuera, en su inmensa mayoría son del conurbano o del interior de la provincia de Buenos Aires.

Para el municipio, las personas en situación de calle de Mar del Plata son aproximadamente 250, aunque González aclaró que "no es un número fijo". "Hay mucha gente que salió de la situación de calle. El acompañamiento ayuda, pueden conseguir algún trabajo o una ‘changa’, hemos entregado subsidios de ayuda habitacional, viene la revinculación con la familia, y lo complementamos con un soporte de ayuda alimentaria y salen adelante. En general, la gente no quiere estar en la calle”, detalló.

La funcionaria indicó que “la principal razón" por la cual la gente está en situación de calle es "la conflictividad familiar". "Cuando las personas pierden la red primaria de soporte, contención, abrigo y socialización, es ahí donde pueden caer en esta situación. La mayoría de la población que nosotros atendemos, tiene problemas de adicciones. Algunos a las drogas, muchos al alcohol: la población histórica de calle de Mar del Plata, sobre todo la gente grande tiene problemas de alcoholismo”, explicó.

Del total de la población, hay un sector que sale de la calle y otro sector que no puede. De este último sector, hay un grupo más crónico que accede a dormir a los paradores y hay un grupo que no acepta ayuda, que son los que normalmente se ven durmiendo en las calles. “Es gente que no quiere salir, que no quieren saber nada con nadie, no llegamos a terminar de explicarlo, conforman una estructura psíquica con la que se adaptan a vivir en la calle. De estos, hay muchos con deterioro psíquico muy importante”, describió González.

A las personas que no están en esa situación, les genera distintas reacciones: “Hay mucha gente solidaria, nosotros recibimos donaciones de gente que se acerca a aportar lo que pueden o que traen gente que detectan en la calle que desconocen que tienen una ayuda disponible. También hay indiferencia o es que la gente no sabe bien qué hacer. Recibimos muchas denuncias” comentó.

Si estás en esta situación o conocés a alguien que lo esté, podés acercarte todos los días de 18 a 23 al puesto de atención en Plaza Rocha o comunicarte a los teléfonos de Desarrollo Social: 499-6641, 499-6658 y el número que funciona las 24 horas: 465-0443.