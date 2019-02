Arroyo visitó la Secundaria Nº58: "En esta escuela se ve la desidia de gobiernos anteriores"

El intendente Carlos Fernando Arroyo, acompañado por el secretario de Hacienda Hernán Mourelle, supervisó este miércoles los trabajos de reparación en la Escuela Secundaria Nº58 ubicada en Lebensohn al 6800. Se trata de una de las cinco instituciones que fueron incluidas en un convenio firmado por el propio Arroyo, el director General de Cultura y Educación de la provincia Gabriel Sánchez Zinny y la titular del Consejo Escolar Sofía Badie.

Cabe señalar que en el establecimiento educativo se está trabajando en el mejoramiento de los techos, cambio de membranas y mantenimiento interno. Desde hace años, según señaló Martín Carrocera, director del establecimiento, los estudiantes y trabajadores de la escuela tenían que soportar una gran cantidad de goteras por el mal estado de las canaletas.

"En esta escuela se puede ver la desidia de gobiernos anteriores. Cuando dije que estoy poniendo a Mar del Plata de pie me refería a esto", señaló Arroyo. En esta línea, el jefe comunal remarcó: “Por la experiencia que tengo como director de escuela, este techo tiene varios años de abandono, no tuvo mantenimiento y ha producido parte del problema. Esto era normal en otras épocas. Nosotros –afortunadamente- tenemos otros criterios, creemos que el dinero del pueblo tiene que ser bien utilizado y una de las cosas fundamentales es hacer mantenimiento y no esperar a que se destruya”.

Para finalizar, Arroyo precisó: “El plazo de obra era de 60 días, estamos en un 50 por ciento de los trabajos y esperamos que se pueda llegar al comienzo de clases. De todas maneras, más vale tarde que nunca. Los anteriores gobiernos nos dijeron siempre ‘nunca’, los que ahora se quejan durante años no hicieron absolutamente nada. Ahora, a veces, una demora es mejor a que nunca se haga”.