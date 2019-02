ARA San Juan: "La citación de la jueza es un circo para las cámaras"

Los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan fueron citados por la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñeza para la realización de audiencias para observar el material proporcionado por Ocean Infinity.

Al cumplirse casi tres meses del hallazgo del ARA San Juan, una nueva polémica envuelve a la investigación, que para los familiares de la tripulación “está paralizada” mientras que la jueza a cargo de la causa solicitó realizar entre el 25 de febrero y el 1º de marzo una serie de audiencias para poder observar el material proporcionado por Ocean Infinity.

Luis Tagliapietra, querellante en la causa y padre del submarinista Alejandro, dijo a 0223 que "recibimos una notificación y seguramente participemos los querellantes pero no hay una convocatoria abierta a los familiares " y manifestó que "no creo que sirva para nada en la causa porque no es importante para la causa que la jueza o los familiares miremos las imágenes".

En ese sentido, sugirió que "se tiene que conformar un equipo de peritos objetivo e independiente del Estado y la Armada para poder entender que fue lo que pasó". A su vez, Tagliapietra sostuvo que "esto del 25 es un circo que se decide después de que criticamos a la jueza". "Es solo un circo para las cámaras", insistió.