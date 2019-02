Sporting rearmó el staff de entrenadores

Con Santiago Plaza en la función de Head Coach y Eduardo Zapiola como entrenador de la Primera, Sporting ya está preparándose para un 2019 muy exigente, en el que intentará recuperar la corona en el Torneo Regional Pampeano A, además de mostrar un buen rendimiento en los Nacionales de la segunda mitad del año y seguir afianzando su convocatoria y el nivel de juego en las Juveniles.

Los dos máximos referentes de la conducción del Plantel Superior, contaron sus sensaciones y los objetivos. "Eduardo Etcheto había dicho que su ciclo era de dos años, así que a mitad de 2018 la Comisión Directiva empezó a ver algunas opciones y finalmente llegamos a un acuerdo. Coincidimos en sumar a Eduardo (Zapiola) para que trabajara en la Primera, porque les parecía que era lo más conveniente, y luego armamos el resto del staff", contó Plaza.

Luego, el Head Coach que también trabajará en la Primera, describió que además de Zapiola, en el staff estarán "Juan Varela y Luis Plaza como cabezas de la Intermedia y en la Pre siguen los del año pasado, Juan Darmanrail y Carlos Yeffal. También tenemos asistentes: Santiago Zapiola en defensa, Pablo Rugolo y Francisco Balda en el line, Jorge Di Iorio en el scrum, Juan Pedro Checchi en destrezas y también va a colaborar Daniel Ortiz. De preparadores físicos van a continuar Adrián Krainbull y Juan Ignacio Nigro".

Sobre los objetivos, Plaza describió: "seguimos construyendo en base a lo que se venía trabajando en años anteriores, no solamente en los últimos dos. La defensa se trabaja con la misma metodología y hacemos algunos ajustes. En ataque se usan las mismas estructuras de los últimos dos años, pero pretendemos varios cambios para ver si logramos desarrollar un poco más el ataque, que siempre fue una característica del club. Por eso queremos hacer foco ahí".

Sobre su llegada, en tanto, el "Ruso" Zapiola, uno de los mejores jugadores de la historia de Sporting, contó: "en 2017 estuve trabajando en defensa con Santi, y el año pasado me empecé a meter un poco más en el ataque. Este año no me varía mucho, pero la responsabilidad es otra porque el ataque es lo que más queremos mejorar. Hay que meterle más, para que los chicos disfruten jugando y se diviertan más. Sé que estoy en otro lugar, pero me lo tomo como me lo tomé los años anteriores".

Además, quien en su etapa de jugador fuera un muy buen medio scrum con participación en los Seleccionados de Mar del Plata y Los Pumas, se refirió a la actualidad del plantel: "la verdad es que mucho no cambió. Se fue Rodrigo (Fernández Criado a Belgrano), pero vuelven Joaquín Pérez Maraviglia e Iván Nemer, que el año pasado estuvieron lesionados. También subieron muchos Juveniles a los que tenemos que conocer más. La base es la misma y es un muy buen plantel.

A la hora de hablar sobre los objetivos, Santiago Plaza explicó que "el foco no es salir campeón, únicamente. El objetivo es ir mejorando algunas cosas, para hacer un trabajo a largo plazo y que el fin termine siendo obtener el título. Tenemos que hacer algunos ajustes y cambios de fondo para que esto sirva con el correr de los años. Después, lo que venga más tarde, según cómo salgamos en el Regional, que son los Torneos Nacionales, será un premio al trabajo del año".

Saliendo un poco de lo estrictamente deportivo, Eduardo Zapiola describió cómo ve el presente de Sporting. "Veo que siempre hay muchísima gente, también que muchos chicos del Plantel Superior entrenan a las Infantiles y Juveniles, algo que antes no se daba. Creo que eso es espectacular porque ven a sus entrenadores jugar los sábados y son los mejores del club. En el club hoy hay una movida social que cuando yo jugaba no había. En los entrenamientos y los partidos se junta mucha gente, coinciden los terceros tiempos y también sé que muchos jugadores de rugby fueron a ver los partidos de hockey en las finales", dijo el "Ruso".

Plaza, finalmente, se refirió al presente del rugby: "las Divisiones Infantiles son muy numerosas. Siempre tuvimos el problema de la captación de jugadores, eso hoy lo solucionamos y es fundamental. Agrandar la estructura es un desafío que se está llevando a cabo, sumando gente para trabajar y poder contener a tantos chicos. El proyecto de Rumencó está buenísimo. Tener un punto de referencia en el norte y uno en el sur es espectacular. Obviamente que, una vez que esté avanzado, hay que trabajar y planificar muy bien la logística para acomodar la gran cantidad de chicos de la mejor manera posible".