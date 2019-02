Vidal completó su segunda recorrida por los 135 municipios bonaerenses

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitó este viernes el partido de Carlos Casares y cumplió así con su segunda recorrida por todos los partidos bonaerenses desde su asunción a fines de 2015.

"Hoy es el día en el que, desde Carlos Casares, llego al último de los 135 municipios que, como gobernadora, recorro por segunda vez” resaltó Vidal. “Una no puede saber de verdad lo que necesita cada lugar, en una provincia tan grande como esta, si no va a la casa de la gente", sostuvo la mandataria durante un acto con vecinos y el intendente local, Walter Torchio.

Según la titular del Ejecutivo bonaerense, "esta recorrida ha sido un trabajo en conjunto con cada intendente. Hemos dado la cara con todos los vecinos, esto también es parte del cambio" y agregó "me voy a llevar en el recuerdo y grabado, más allá de que voy a seguir recorriendo la Provincia y que la semana que viene arrancaremos de nuevo por tercera vez, muchas caras, muchas historias que no se conocen, que no aparecen en los diarios, pero que transmiten lo que esta provincia es".

"Hay que entender que las elecciones duran dos meses de campaña y después tenemos cuatro años para dar respuestas en conjunto. Esa es nuestra tarea: gobernar en conjunto, más allá de las diferencias. Son ustedes los que eligen, no nosotros. Nuestra responsabilidad es dar respuestas", señaló Vidal al dirigirse a los vecinos de Carlos Casares.

"Muchas cosas que no se ven y que no se hacían, empezamos a hacerlas y eso muestra también que no solamente hacer lo que no se ve es una manera distinta de gobernar, sino también hacerlo en equipo con los intendentes", concluyó.

La jornada de la gobernadora comenzó en el partido de Daireaux, donde visitó el hospital municipal "Pedro Ramonazzi", junto al intendente local Alejandro Acerbo y luego un tambo del distrito de Pehuajó.

Más tarde, en la ciudad de Henderson, cabecera del partido de Hipólito Yrigoyen, Vidal fue acompañada por el intendente local, Jorge Cortés, en una recorrida por las obras del Núcleo Educativo de esa jurisdicción.

Finalmente, en Carlos Casares, la mandataria se reunió con vecinos beneficiarios de obras de desagüe pluviales que evitarán inundaciones en el casco urbano. La gobernadora estuvo acompañada durante la gira por el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell.

En los tres años de gestión la gobernadora visitó al menos dos veces a cada uno de los 135 municipios. La agenda de Vidal tiene una rutina: cada día visita una o dos localidades del conurbano y una vez a la semana, realiza una recorrida que incluye cuatro localidades del interior bonaerense.