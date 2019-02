Confirman la incorporación de más operadores en el COM

Se viene otro desembarco de recursos humanos en el Centro de Operaciones y Monitoreo de la municipalidad de General Pueyrredon.

Según confirmó en diálogo con 0223 el subsecretario de Seguridad de la comuna, Marcelo Lencina, la dependencia situada sobre avenida Juan B. Justo recibirá "muy pronto nuevo operadores de cámara iniciales".

Cuidadoso de especificar números y fechas específicas, Lencina precisó que Arroyo ya aprobó el pedido realizado desde la dirección del área.

Consultado por la situación financiera de la administración central y las complicaciones operativas que pudiera tener la secretaría de Seguridad al respecto, el funcionario afirmó: "Estuve reunido con el intendente, que ve un panorama bastante positivo en ese sentido, sobre todo en relación a las necesidad del área, entre ellas, la de personal".

En ese sentido, Lencina explicó: "Estamos necesitando más personal por la cantidad de cámaras, más operadores de monitoreo. El intendente me aprobó el listado que presenté de personas que pueden llegar a ingresar para realizar esa específica tarea como iniciales. Eso se pondrá en marcha de inmediato. Se manejan números de personas a incorporar, pero no me quiero adelantar, la idea es cubrir la cantidad de cámaras que tenemos disponibles", detalló el funcionario.