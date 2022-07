Cada vez más caras: las multas con las cámaras del COM llegan hasta $156 mil

Mientras el gobierno de Guillermo Montenegro amplía el radio de detección de infracciones de tránsito a través de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) lo que también se amplía es el monto de las multas que pueden sufrir los automovilistas.

En las últimas semanas, el Automóvil Club Argentino que funciona en La Plata ajustó en un 27 por ciento el precio del litro de la nafta con mayor octanaje, el valor que se utiliza como referencia para calcular el costo de las Unidades Fijas (UF), según lo establecido por ley. A principios de mes, el monto pasó de $123,40 a $156,80.

A través de las cámaras instaladas en once corredores claves de Mar del Plata, los operadores del COM - además de custodiar y advertir hechos delictivos en cada zona - supervisan la circulación de vehículos para detectar, esencialmente, cuatro infracciones: el estacionamiento en doble fila, el cruce de semáforos en rojo, los giros no permitidos y el estacionamiento indebido.

Por cruzar un semáforo en rojo, estacionar en doble fila o realizar un giro indebido, las multas pueden ir desde las 300 UF hasta las 1000 UF, de modo que el costo de estas infracciones oscila hoy en día entre los $47.040 hasta los $156.800. Son las infracciones más costosas y esto se justifica porque la legislación vigente las considera como "faltas graves".

En cambio, estacionar en un lugar no permitido puede merecer una sanción que va desde las 100 UF hasta 500 UF, un valor que en términos de bolsillo se traduce entre $15.680 y $78.400. Para la ley, esto es una “falta menor".

Dónde vigilan las cámaras

Este jueves, la gestión de Montenegro anunció la sumatoria de seis nuevas zonas para controlar infracciones de tránsito a través de las cámaras de seguridad. Estos sectores son:

Alem (desde Almafuerte hasta Roca).

Olavarría (desde Roca hasta Gascón).

Alberti (desde avenida Independencia hasta Güemes).

Córdoba (desde Almirante Brown hasta 25 de Mayo).

Hipólito Yrigoyen (desde Almirante Brown hasta avenida Libertad).

Avenida Edison (entre Vértiz y avenida Juan B. Justo, en ambas manos).

Cada uno de estos corredores se agregan a los corrredores que formaron parte de la primera puesta en marcha del plan de seguridad vial, en diciembre del 2021: