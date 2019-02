Luz y Fuerza asegura que los tarifazos "hacen crecer la pobreza energética"

A raíz de los nuevos tarifazos en los servicios que azotan a los consumidores, desde el Sindicato de Luz y Fuerza alzaron la voz frente a la delicada situación económica que atraviesan. José Rigane, secretario general del gremio, anunció que desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma planean realizar un paro general de 24 o 48 horas ante la "falta de alternativas". Sin embargó, no precisó una posible fecha para llevar a cabo la medida.

Según detalló Rigane, los aumentos "hacen cada vez más difícil garantizar el acceso a la energía", un elemento que es un derecho básico para los ciudadanos. "No acceder a la luz, al gas y al agua significa menos calidad de vida", señaló. Además, explicó que los nuevos aumentos de la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires, vigentes desde el 2 de febrero de 2019, "castigan a los que menos consumen".

Asimismo, el secretario general resaltó que el plan de lucha de las centrales sindicales se replicó en distintos puntos del país: "Las movilizaciones fueron multitudinarias. Vamos a continuar todo el año, por eso desde la CTA Autónoma planteamos realizar un paro nacional de 24, 36 o 48 horas. El Gobierno no tiene intención de frenar esto. No hay otra alternativa", anunció.

No obstante, Rigane manifestó que el ajuste que soportan los marplatenses "hace crecer la pobreza energética" en una ciudad que ya tiene altos porcentajes de desocupación. "Vemos que no hay ninguna iniciativa para resolver este tipo de problemas. No hay decisión política para frenar los aumentos", destacó.

Para finalizar, el secretario general de Luz y Fuerza de Mar del Plata reveló que esperan que el 2019 sea "mucho peor" que el año pasado. "Se habla de una inflación anual del 28% pero tenemos una aumento del 47% de la tarifa eléctrica, salarios congelados, baja de poder adquisitivo y crecimiento de la pobreza e indigencia", concluyó.