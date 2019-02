El "Siru" Acosta sigue vigente y quiere ir por el título argentino

Rubén "Siru" Acosta pudo sortear su primer obstáculo de cara al título argentino medio pesado al vencer por puntos en decisión unánime al campanense Emiliano Silguero en la pelea de fondo del festival realizado el sábado en el Club Atlético San José de Mar del Plata. Los tres jueces vieron ganador al boxeador radicado en Mar del Plata por 60-54, 60-54 y 58 1/2-56.

El pleito comenzó con un Acosta aplomado en el ring haciendo sentir su experiencia ante un Silguero que tímidamente intentaba dar batalla. Fue en el primer round cuando un golpe cruzado del múltiple campeón hizo caer al visitante que espero de pie la cuenta de 8 del árbitro Cesáreo Morales. La pelea continuó su curso con Acosta llegando con sus clásicos volados y lastimando a Silguero. A su vez el jóven púgil iba perdiendo el respeto hacía el experimentado "Siru" y de tal manera consiguió convertirse en una buena prueba incluso aprovechando el cansancio del hombre nacido en Florencio Varela en los últimos dos rounds. Las tarjetas reflejaron correctamente lo ocurrido sobre el cuadrilátero y ahora la mirada apunta a Walter Sequeira, actual campeón de la categoría.

En el semifondo de la noche se concretó la vuelta al cuadrilátero de Julio César Ruíz con una esperanzadora actuación ante el probador de Rafael Calzada, Jorge Arce. Ruiz volvió a mostrar el boxeo que lo caracteriza con buenas y rápidas combinaciones a la zona alta y baja que iban frustrando a su rival cuando buscaba acercarse. A medida que corrían los minutos, era Ruiz quien ganaba en confianza y se soltaba más a pesar de no querer arriesgar para no sufrir el mismo desenlace de su último combate donde perdió en los últimos segundos. Por tal motivo se llegó a la decisión de los jueces que vieron ganador a Ruiz por 39 1/2-37 1/2, 39 1/2-37 1/2 y 40-37. Con esta victoria no solo se concreta su vuelta al boxeo profesional sino que comienza la preparación para nuevos desafíos en los meses venideros.

El gran marco de público que se hizo presente en el Club San José (se estiman cerca de 800 personas) para presenciar el evento, pudo disfrutar, a pesar del calor, de una cartelera repleta de buenos combates entre los cuales se destaca la contundente definición en el primer asalto del representante marplatense en el seleccionado nacional, Luis Calderón, con un gancho fulminante a la zona hepática del representante de San Nicolás, Emanuel Bogado, que conmocionó a todos los presentes. El KO efectivo se dio antes de los 30 segundos de combate y Calderón demostró que la categoría pesado lo tendrá como protagonista en el profesionalismo.

También fue destacable el triunfo de Rocío Bastida en su última pelea amateur. La dirigida por Fernando Sosa demostró que está totalmente preparada para hacer sus primeras armas en el campo rentado tras vencer por puntos a Nieves Marcone de Ramallo.