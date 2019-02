Una histórica organización de defensa de consumidores al borde del cierre

La recesión económica desde hace un par de años afecta a diversos rubros de la actividad comercial e industrial. Que no haya dinero en la calle afecta a todos y la Liga de Amas de Casa, no es la excepción: si no logran juntar fondos, en marzo podría cerrar definitivamente sus puertas, tras casi 38 años de funcionamiento.

Marisa Sánchez, referente de la ONG de defensa al consumidor, expresó su preocupación por la situación económica adversa, debido a la falta de recursos económicos para pagar las cuentas de luz, teléfono, internet y alquiler del local, ubicado en Moreno 3546.

“A veces ponemos nosotras 300, 600 o incluso mil pesos. Pero no podemos aportar 15.000 pesos que son los necesarios para mantener el funcionamiento de la Liga. Ya no podemos más”, admitió Sánchez, en diálogo con 0223.

En ese contexto, explicó que los cursos que habitualmente generan algunos ingresos para el sostenimiento de la ONG “tienen poca inscripción y hasta ahora viene muy flojo”. “Si en marzo viene igual que en febrero y no hay inscripción, no vamos a poder juntar el dinero y vamos a tener que cerrar”.

Ante la proximidad de cumplir 38 años de funcionamiento, en abril, los integrantes de la liga crearon el hashtag #SalvemosalaLigadeAmasdeCasaMDP con la intención de ofrecer distintos cursos para jubilados y público en general.

“Los socios se benefician con las gestiones que hacemos para obtener la tarifa social, prestamos de dinero en efectivo, convenios de pago impidiendo los cortes de servicio, etc. Ha venido gente a ayudarnos, pero no alcanza”, lamentó.

Por último, celebro que para viajar a la próxima audiencia del gas, a realizarse el próximo 26 de febrero, consiguieron el transporte de ida y vuelta.

Los cursos que se realizan son: taller de memoria; peluquería unisex (con media beca para socios); masajes y estética corporal, manejo de celular y redes sociales, entre otros. Para anotarse pueden dirigirse a Moreno 3546 de lunes a viernes de 9 a 12.30 y en marzo se agrega el turno tarde, de 16 a 19.