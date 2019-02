Abbey Road presenta este viernes a The Beetles y The Rolling Star

Para este viernes 22 de febrero, desde las 21:30 horas, Abbey Road anuncia la presentación de dos bandas: The Beetles y The Rolling Star. Con entradas anticipadas a la venta en La Casa De La Guitarra y en BPM, se puede ingresar a los espectáculos también vía la realización de reservas llamando al (0223) 155-604000.

The Beetles nace en el año 2008 en Luzuriaga (Pcia de Bs As) de la mano de su fundador: Joel "Mick" Prody, formada por una selección de los mejores interpretes de cada Beatles. En el año 2010 es invitada por la RBS y la produccion de Paul Mc Cartney a ser hospedada en el mismo hotel junto al ex Beatles y sus músicos, en donde el mismo Paul reconoce el trabajo de The Beetles y firma el bajo de la banda.

En la actualidad están radicados en Brasil desde el año 2011, país en el cual han realizado mas de 500 shows por todo el sur con otras presentaciones en Paraguay y Uruguay.

En relación a la denominada "Primera banda Stone clon del mundo", The Rolling Star, nacida en Buenos Aires, se ha convertido en una agrupación que recrea física y musicalmente a los protagonistas de la legendaria banda internacional.

Con ese objetivo, los productores seleccionaron a los músicos con una edad media similar a los de los Stones en la era de 1968-1975.

The Rolling Star recrea todas las canciones clásicas y contemporáneas de los Rolling Stones, utilizando los mismos instrumentos y réplicas de su guardarropa, por ejemplo, el uniforme marinero "It's only rock and rolll", como las diferentes facetas de Mick Jagger de la mano de Mick Prody, cuya semejanza con el legendario cantante bailarín sorprenden.

También los intérpretes de Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts y Bill Wyman demuestran semejanzas más que considerables.