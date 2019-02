Crisis en las ferreterías: "Es una situación muy complicada"

Desde la Cámara de Ferreteros y Afines de Mar del Plata y Zona anunciaron su inquietud por la crisis que afronta el sector y las secuelas que dejó la instalación de la cadena chilena Easy. El aumento en las tarifas de los servicios y las bajas en las ventas ocasionan un "combo hiperexplosivo", según afirmó su secretario general Gustavo Ares.

"Las cifras de los últimos meses del año pasado marcaron una baja de venta interanual", manifestó Ares. Asimismo, resaltó que hay "una preocupación muy grande" por la baja del consumo. Muchos ferreteros de la ciudad se vieron obligados a ampliar su portfolio de productos para intentar captar más público y cubrir la baja en las ventas. "Hubo una retracción muy grande en el consumo. Muchos locales tuvieron que liquidar sus productos a muy bajos precios lo que genera un corralito en el mercado minorista. Es una situación muy complicada", explicó.

En las últimos meses, numerosas ferreterías se vieron obligadas a reducir personal y cerrar sus puertas. La caída en las ventas y el alto costo de los alquileres golpean duro a los comerciantes del sector. En Mar del Plata, Dilsa, una emblemática ferretería del Puerto, anunció que bajará las persianas de su local a fin de mes.

En diciembre de 2017, tras varios idas y vueltas, finalmente desembarcó en Mar del Plata el hipermercado Easy. A más de dos años de su instalación, el empresario ferretero explicó que la cadena chilena los perjudicó considerablemente: "Hubo un deterioro importante, sobre todo en la zona. Por Constitución cerraron muchas ferreterías y corralones, algunas liquidan sus productos, otras pusieron en venta su fondo de comercio. No suman ni un granito de arena a toda la problemática que tenemos".

Para finalizar, Ares aclaró que si bien el sector no percibe un incremento de ventas en temporada de verano, los balances de los primeros meses del año no han sido buenos. "Algunos no pueden vender ni una reposera", concluyó.