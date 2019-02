Derrumbes: "El municipio no puede ser el responsable de controlar todos los edificios"

A lo largo de toda la temporada de verano, Mar del Plata se vio signada por diferentes derrumbes en distintos puntos de la ciudad. En diálogo con Radio Residencias, Martín Carrasco, presidente del Colegio de Técnicos, aportó su mirada sobre los desprendimientos que marcaron a La Feliz en las últimas semanas.

"Me gustaría diferenciar los casos, son todos diferentes. No hay un compromiso estructural", comentó en referencia al derrumbe del pasado viernes en Diagonal Pueyrredon entre Bolívar y Moreno. Y agregó: "En el caso de la tragedia de Punta Mogotes sí era una cuestión estructural. No hay que mezclar ni meter a todos en la misma bolsa. Son edificios de distintas épocas", señaló.

En sintonía con el Colegio de Arquitectos, el titular del Colegio de Técnicos insistió con que es necesario una unificación de todas las partes comprometidas: "El municipio no puede ser el responsable de controlar todos los edificios. Tiene que haber una toma de conciencia de todos los sectores involucrados. El mantenimiento no es solo una cuestión estética ni económica. Si no se hace como se debe tenemos este tipo de consecuencias. Los administradores, los propietarios individuales y consorcios deben informar y controlar el estado, pero no puede haber un inspector en cada edificio. Hay cosas que no se arreglan con una mano de pintura".

No obstante, Carrasco se explayó nuevamente sobre el derrumbe de la fachada del edificio del microcentro: "En este caso el viento aceleró la erosión en el revestimiento. En la Escuela Técnica 3 también se voló el techo ese mismo día. Los edificios requieren de mantenimiento. Es necesario rever la normativa del municipio para mejorarla y determinar un seguimiento", remarcó.

Tras la tragedia de Punta Mogotes en la que murieron una mujer y su hija a fines de diciembre, el gobierno municipal fijó su posición y, a través de un decreto, ordenó confeccionar un informe sobre las salientes de los edificios cada cinco años y determinar la transitabilidad de la acera: "Nos gustaría charlar sobre la instrumentación de esta norma. Acá lo mas importante no es hacer el informe y el diagnóstico, sino hacer un seguimiento", concluyó Carrasco.