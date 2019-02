Con un nuevo pedido de $24,11, concejales tratan la suba del boleto 

El debate por el aumento del boleto de colectivo se retomará este lunes en la comisión de Legislación que se reunirá desde las 10.30 en el Concejo Deliberante.

En el encuentro se deberá incorporar el último planteo de los empresarios del transporte que señalaron que el valor del boleto de colectivo debe ser $24,11 y no $20,88 como habían planteado la última vez. De todos modos, el informe del Ejecutivo dio 18,81, por lo que habrá que esperar si toman en consideración los argumentos planteados por Cametap, que planteó que debido a los incrementos de la UTA y el lucro cesante por la demora en el tratamiento el valor del boleto había aumentado.

El lunes último la Comisión de Legislación no se reunió para analizar el proyecto, pero la oposición no dio quórum por lo que no avanzó la discusión. De este modo, se espera que este lunes el tratamiento avance si el oficialismo reúne los votos para aprobarlo.

El martes último se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre los empresarios y los choferes de colectivo. Allí, la UTA se declaró en estado de alerta y movilización ante la posibilidad de no cobrar el aumento de sueldo acordado en paritarias.

Este martes habrá una nueva reunión en la UTA en la que se planteará de manera más concreta la posibilidad de una medida de fuerza, en caso de que no haya avances con la nueva tarifa.