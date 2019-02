Pedro Mairal llega con música y Pornosonetos a Verano Planeta 2019

Con el objetivo de acercar los escritores al lector, el Grupo Planeta promovió este verano la tercera edición del ciclo “Verano Planeta 2019” en el Museo MAR, que tuvo desarrollo durante todos los jueves de este mes febrero.

“Verano Planeta en el MAR” contó con el auspicio del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires y en la última charlaeste jueves 28, desde las 20, el protagonista será Pedro Mairal, quien presentará “Pornosonetos”, su último libro, con acceso libre y gratuito. La charla será moderada por Martin Kobse.

Será una noche especial en la que se combinarán la poesía con la música. El propio Mairal, acompañado por Rafael Otegui, le dan vida al dúo “Pensé que era viernes”, y animarán la presentación intercalando sonetos y canciones.

En este libro están reunidos por primera vez los Pornosonetos de Pedro Mairal. “Los publiqué hace tiempo en distintos volúmenes bajo el seudónimo de Ramón Paz, por pudor, para desmarcarme, para librarme de mi nombre”, confesó el autor.

En ese sentido reconoció que “de alguna manera hoy siento que le pertenecen más a él que a mí. Ramón Paz es más que yo, más que un seudónimo, más que un álter ego. Tiene más fuerza, más libertad. En todo caso es un yo atomizado, expandido y sin filtro. Pero cuanto más aclaro que es un personaje, más se pega a mí. Mejor me hago cargo. Una vez una amiga, cuando le aclaré que Ramón Paz no era yo, me dijo: ‘No jodas, sos más vos que nunca’”.