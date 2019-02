Todo listo para el Summer Trophy

Sábado 2 de marzo

Sintético Panamericano

9 hs. – 1° Damas – Quilmes “A” vs. CUDS

9.50 hs. – 1° Damas – Lomas vs. Hindú

10.40 hs. – 1° Caballeros – Quilmes “A” vs. SAG

11.30 hs. – 1° Caballeros – QHS “A” vs. Banco Provincia “B”

12.40 hs. – 1° Damas – Italiano vs. Monte Grande

13.30 hs. – 1° Damas – Belgrano Athletic vs. Güemes

14.20 hs. – 1° Caballeros – GEBA “A” vs. Güemes

15.10 hs. – 1° Caballeros – Ducilo vs. Santa Bárbara “B”

16.20 hs. – 1° Damas – Lomas vs. Quilmes “A”

17.10 hs. – 1° Damas – Italiano vs. Belgrano Athletic

18 hs. – 1° Caballeros – Banco Provincia “B” vs. SAG

18.50 hs. – 1° Caballeros – GEBA “A” vs. Ducilo

19.40 hs. – 1° Caballeros – Santa Bárbara “B” vs. Güemes

20.30 hs. – 1° Damas – Italiano vs. Güemes

21.20 hs. – 1° Caballeros – Quilmes “A” vs. Lanús

22.10 hs. – 1° Caballeros – QHS “A” vs. SAG

CMH 1

9 hs. – Intermedia Damas – Belgrano Athletic vs. Güemes

9.50 hs. – Intermedia Damas – Italiano vs. Quilmes “B”

10.40 hs. – Intermedia Damas – Lomas vs. Universitario (MDP)

11.30 hs. – Intermedia Damas – Quilmes “A” vs. Hindú

12.20 hs. – 1° Damas – CUDS vs. Hindú

13.10 hs. – Intermedia Damas – Italiano vs. Belgrano Athletic

14 hs. – Intermedia Damas – Quilmes “B” vs. Güemes

14.50 hs. – Intermedia Damas – Lomas vs. Quilmes “A”

15.40 hs. – Intermedia Damas – Hindú vs. Universitario (MDP)

16.30 hs. – 1° Damas – Monte Grande vs. Güemes

17.20 hs. – Intermedia Caballeros – Banco Provincia “B” vs. Lanús

18.20 hs. – Intermedia Caballeros – Ducilo vs. MDQ 06

19.10 hs. – Intermedia Caballeros – GEBA “A” vs. MDQ 06

CMH 2

9 hs. – Intermedia Caballeros – Güemes vs. MDQ 06

9.50 hs. – Intermedia Caballeros – SAG vs. Lanús

10.50 hs. – 1° Caballeros – GEBA “A” vs. Santa Bárbara “B”

11.40 hs. – 1° Caballeros – Ducilo vs. Banfield

12.30 hs. – Intermedia Caballeros – Quilmes “A” vs. Banco Provincia “B”

13.20 hs. – Intermedia Caballeros – Ducilo vs. Güemes

14.10 hs. – Intermedia Caballeros – GEBA “A” vs. Banfield

15 hs. – 1° Caballeros – QHS “A” vs. Lanús

15.50 hs. – 1° Caballeros – Quilmes “A” vs. Banco Provincia “B”

16.40 hs. – 1° Caballeros – Banfield vs. Güemes

17.30 hs. – Intermedia Caballeros – GEBA “A” vs. Güemes

18.20 hs. – Intermedia Caballeros – Quilmes “A” vs. SAG

19.20 hs. – 1° Damas – Belgrano Athletic vs. Monte Grande

20.10 hs. – Intermedia Caballeros – Ducilo vs. Banfield.

Domingo 3

Sintético Panamericano

9 hs. – Primera Damas – Quilmes “A” vs. Hindú

9.50 hs. – Primera Damas – Lomas vs. CUDS

10.40 hs. – Primera Caballeros – GEBA “A” vs. Banfield

11.30 hs. – Primera Caballeros – Ducilo vs. Güemes

12.40 hs. – Primera Caballeros – Quilmes “A” vs. QHS “A”

13.30 hs. – Primera Caballeros – Banco Provincia “B” vs. Lanús

14.20 hs. – Primera Caballeros – Santa Bárbara “B” vs. Banfield

15.10 hs. –Semifinal 1° Damas – 1° del Grupo “A” vs. 2° del Grupo “B”

16 hs. – Semifinal 1° Damas – 1° del Grupo “B” vs. 2° del Grupo “A”

17.10 hs.- Intermedia Damas – Final

18 hs. – Intermedia Caballeros – Final

18.50 hs. – 1° Damas – Final

19.10 hs. – 1° Caballeros – Final (1° de Grupo “A” vs. 1° del Grupo “B”)

20.30 hs. Entrega de Premios

CMH 1

10 hs. – Intermedia Damas – Belgrano Athletic vs. Quilmes “B”

10.50 hs. – Intermedia Damas – Italiano vs. Güemes

11.40 hs. – Intermedia Damas – Lomas vs. Hindú

12.30 hs. – Intermedia Damas – Quilmes “A” vs. Universitario

13.20 hs. – Intermedia Damas – Semifinal

14.10 hs. – Intermedia Damas – Semifinal

15 hs. – 1° Damas – 3° del grupo “A” vs. 3° del grupo “B”

15.50 hs. – Intermedia Caballeros – Quilmes “A” vs. Lanús

CMH 2

10 hs. – Intermedia Caballeros – Banco Provincia “B” vs. SAG

11 hs. – 1° Caballeros – SAG vs. Lanús

11.50 hs. – Intermedia Caballeros – Güemes vs. Banfield

12.40 hs. – Intermedia Caballeros – GEBA “A” vs. Ducilo

13.30 hs. – Intermedia Caballeros – Banfield vs. MDQ 06

14.20 hs. – Intermedia Damas – 3° de Grupo “A” vs. 4° del Grupo “B”

15.10 hs. – Intermedia Damas – 3° de Grupo “B” vs. 4° del Grupo “A”

16 hs. – 1° Damas – 4° del Grupo “A” vs. 4° del Grupo “B”