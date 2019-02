Daniel Hourcade, un asesor de lujo para Universitario

Daniel Hourcade finalizó el pasado jueves su tercera visita en pocos meses a Universitario. El exhead coach de Los Pumas, desde octubre se convirtió en asesor del rugby del club marplatense que busca dar un salto de calidad en su estructura y en la mejora individual y colectiva de sus equipos en todas las divisiones. “Uni me dijo que quiere hacer un click, y para eso primero tenemos que empezar a caminar”, sostuvo quien apunta a un proyecto a mediano y largo plazo: "Lo primero que les dije es que

Para Universitario y el rugby marplatense es un lujo el asesoramiento de Hourcade. Nacido en San Miguel de Tucumán hace 60 años, surgido casualmente de Universitario pero de su ciudad natal, allí desarrolló su carrera como medio scrum y luego como entrenador (1979/1992 y 1993/2001). Luego, llegó el salto internacional: Argentina M21 y Seven (2001-2004), Selección de Portugal, donde dirigió en el Mundial de 2007, además de pasar por Grupo Esportivo Direito; Francia (Stade Rouennais, 2008-2009), Pampas XV y su llegada a Los Pumas en reemplazo de Santiago Phelan. En el elenco nacional estuvo entre 2013 y 2018. Obtuvo un histórico cuarto puesto en el Mundial de Inglaterra 2015. Y además consiguió en 2015 la primera victoria en la historia ante los Springboks de Sudáfrica. Actualmente, “Huevo” lidera el fortalecimiento de los planes y estructuras de alto rendimiento de Sudamérica, con todos los países de la región.

Hourcade visitó al club del barrio Libertad en octubre, para conocer a la entidad y su gente. En diciembre, para diagramar un plan de trabajo. Y la semana pasada, ya para trabajar en plena pretemporada de todas las divisiones. se refirió al balance inicial de sus visitas a "Uni", donde realizó un diagnóstico para trabajar íntegramente sobre la capacitación de los entrenadores de todas las divisiones. "Nos encontramos con un escenario que ya preveíamos que sería así. Hay que trabajar, hay muchas falencias en la acción individual, de las destrezas, tanto en juveniles como en seniors. Para eso hay que mejorar y trabajar sobre los entrenadores", expresó.

El tucumano valoró la capacidad del personal de Universitario en materia humana: "Lo más importante de todo, es la calidad humana que hay en Uni, que es impecable. Y buena gente. Y cuando hay voluntad y son inteligentes, todo lo demás se aprende y se hace. Así que el desafío para mí es grandísimo, igual que para todos. No hay dudas que iremos dando pasos hacia adelante con esta calidad humana, voluntad, una parte actitudinal que tienen todos. ¿Las falencias? Listo. Hay que trabajarlas. Llevarán más o menos tiempo, pero no tengo dudas que se irán dando pasos hacia adelante", sostuvo.

Para muchos es una sorpresa que Daniel Hourcade acepte un desafìo en un club amateur, cuando el año pasado dirigía nada menos que a Los Pumas en el escenario internacional. Pero "Huevo" fue sincero: "Le dije que sí a Universitario porque estuve más del 90 % de mi vida del otro lado del mostrador. Y cuando yo entrenaba a mi club, nunca tuve esto. Nunca tuve a alguien que me dijera ´no vayas por acá, andá por allá´. Que me hiciera una corrección, una devolución. Y me parece fundamental" manifestó. Y agregó: "Si uno decidiera llevarse todo eso a su casa, es una falta de respeto hacia el rugby. A mí el rugby y a todos nos da mucho, y creo que tengo una obligación de devolver. En Universitario hay buena gente, voluntad, ganas de aprender y hacer cosas. A partir de eso, se logra todo".

El "Huevo" volverá a Universitario en menos de dos meses. Sin embargo, su asesoramiento siempre fue a distancia, con videoconferencias, observación de videos que le enviarán de los entrenamientos y partidos. "Mi presencia en campo es eventual", comenta. "La idea es que la gente del club trabaje, y luego yo mismo les enseño o les cuento y transmito mi experiencia. Pero los trabajos lo hacen ellos. La organización del entrenamiento es de ellos. Es enseñarles a trabajar para que luego lo pongan a la práctica. Y no que venga uno desde afuera y te haga todo. Es hacerlo crecer al club en sí mismo. No se va a lograr en dos meses o un año. Va a llevar tiempo pero lo van a lograr", agregó quien aclaró, tajante: "Lo primero que les dije es ´si ustedes me llaman para ganar el sábado, búsquense a otro´. Yo trabajo sobre proyectos".

El entrenador fue claro a la hora de apuntar al objetivo principal de este proyecto: mejorar la capacidad individual de cada jugador: "Yo digo que para aplicar cualquier sistema de juego, primero tenés que hacer las cosas simples bien. Si erraste un tackle, no falló el sistema defensivo. Falló el tackle. Si tiraste un pase mal, no falló el sistema de ataque. Falló el pase. Lo que vemos en el club, y en tantos otros, es que se da mucha importancia a sistemas de juego y no a la acción individual y la destreza. Ningún sistema de juego va a funcionar si el jugador no tiene el desarrollo de la destreza para después aplicarlo. Hourcade, como en Los Pumas, trabaja junto a dos asistentes que viajan periódicamente a Mar del Plata para trabajar con los planteles de "Uni": Emiliano Bergamaschi, encargado del scrum y la destreza, y Pablo Bouza, para el line.



Y aclaró: "Hay que empezar desde abajo, tratar de mejorar a los chicos que están en el plantel superior, pero mucho, mucho foco en los juveniles. Para que la realidad que hoy vive Universitario en cuanto a la calidad de destrezas desarrolladas en el PS, cada vez sea mejor y dentro de 4 o 5 años la realidad sea distinta. Para eso, lo primero es trabajar sobre los entrenadores desde lo técnico. Para que ellos puedan transmitir conceptos claros que puedan ayudar a los jugadores a mejorar. Y también desde la parte humana".