Quién es la mujer que interrumpió el discurso de Macri

En medio del discurso de Mauricio Macri, se vio la imagen de una mujer parada entre los diputados gritándole al presidente. Por un momento se pensó que se trataba de una legisladora opositora enojada con el mensaje presidencial, pero no.

La mujer es Joanna Picetti, una dirigente que integraba la lista de candidatos a diputados de Cambiemos pero no pudo asumir por "inhabilidad moral". En ese momento, Gabriela Michetti dijo "Me dicen que usted no es diputada, podría retirarse del salón. Por favor, se puede retirar. En este recinto sólo puede haber diputados y senadores. Silencio y si usted no es diputada tiene que salir del recinto".

La respuesta fue; "Soy diputada electa, puedo estar acá". Michetti replicó: "La Asamblea es para diputados y senadores en funciones no electos" pero la mujer se quedó parada escuchando el discurso de Macri.

Mientras se mantenía imperturbable la dirigente sostuvo: "Fui sobreseída en 2013 por inexistencia de delito, no porque se archivó o faltaron pruebas. Fueron a buscar algo tremendo de mi historia personal, que es de mucho sufrimiento y muy dolorosa, y que se haya usado esto para hacer daño a una persona no lo voy a permitir".

Finalmente, Picetti fue abordada por personal del Congreso y una cámara que registraba todos los movimientos de la diputada electa hasta que abandonó el edificio.