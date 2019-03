Resultados de la primera fecha del Regional Pampeano "A"

Este sábado comenzó el Clasificatorio del Torneo Regional Pampeano A, con dos partidos en Bahía Blanca, dos en Mar del Plata y uno postergado. Mar del Plata Club, campeón reinante, pasó su partido frente a Biguá el domingo, mientras que Sporting comenzó con el pie derecho al ganarle por 24 a 0 a Los Cardos.

Sporting hizo las veces de local en Unión del Sur, y le ganó bien a Los Cardos por 27 a 0 con tres tries de Iván Nemer y dos penales de Juan Noceti. Le costó abrir el trámite al equipo “Marista”, pero lo resolvió en el segundo tiempo cuando pudo quebrar la férrea defensa del “Verde”.

San Ignacio recibió en Valle Hermoso a Universitario, y los dirigidos por Darío Giardelli se hicieron fuertes en casa. El resultado final arrojó un 30 a 18 que lo configuraron los tries de Rafael Riego, que también sumó 3 conversiones y 3 penales, Mariano Puglia y Lautaro Salas Ané. Por el lado de los de Barrio Libertad, Ernesto Rocha y Federico De Leonardis metieron un try por lado, mientas que Ignacio Osorno sumó una conversión y dos penales.

Comercial recibió en Sierra de los Padres a Argentino de Bahía Blanca y lo derrotó por 24 a 14. Los tries fueron obra de Cristian Etchenique y Felipe Robles, mientras que Bautista Farisé sumó 14 puntos con su pie derecho (4 penales y una conversión). Para los bahienses, un try y 3 penales de Juan Ferrino Cantarelli completaron el tanteador.

En Bahía Blanca, Sportiva le dio la bienvenida al TRPA a Uncas, y lo derrotó por 51 a 31. Por el lado del local un try penal, tries de Manuel Santos (3), Fermín Santos, Ignacio Payero y Felipe Arza más 2 penales y 2 conversiones de Manuel Santos y 2 conversiones de ignacio Ficcadenti confirmaron una gran actuación que se reflejó en el marcador. Por el lado de los de Tandil, Agustín Prieto, Nicolás Rodríguez, Fernando Sorbi y Mariano Mangudo llegaron al in goal rival, mientras que Tomás Alvarez aportó 4 conversiones y un penal.

Mar del Plata Club y Biguá esperarán hasta mañana para debutar en este Regional Pampeano, ya que ambos equipos decidieron postergar su encuentro para mañana domingo. Se enfrentarán desde las 15:30 en Santa Celina.

Resultados:

Sporting 27 – Los Cardos 0

San Ignacio 30 – Universitario 18

Sportiva 51 - Uncas 31

Comercial 24 – Argentino de Bahía Blanca 14

Mar del Plata Club – Biguá (Domingo 10 de marzo, 15:30 horas)

Posiciones:

Sporting ---------- 5

Sportiva ---------- 5

San Ignacio ------ 4

Comercial -------- 4

Universitario ----- 0

Los Cardos -------- 0

Uncas -------------- 0

Argentino BB ----- 0

Biguá --------------- x

Mar del Plata Club x