Vecinos movilizaron frente al Cema: acusan al Municipio de “vaciar” la salud pública

Vecinos de los barrios Cerrito, San Salvador, Nuevo Golf y distintas organizaciones sociales realizaron una movilización por la avenida Juan B.Justo y concentraron frente al Cema, para denunciar el “vaciamiento” de la salud pública municipal y exigiendo la construcción del Centro de Salud Nº2 y la reapertura de la salita del barrio Las Américas.

Magalí, referente de la organización Votamos Luchar, expresó la importancia de visibilizar el reclamo sobre la avenida y la intersección de Pehuajó, para mostrar “todas las falencias y faltas que vivimos en los barrios, como el cierre de centros de salud, cierre de guardias, el ajuste en salud pública, además de la falta de insumos, medicamentos, leche y vacunas. Queremos una salud digna que es la que nos merecemos”, remarcó en diálogo con 0223.

En ese marco, la dirigente cuestionó al secretario de salud Gustavo Blanco, “que por lo medios, respondió que durante esta gestión no se va a realizar la construcción del Centro de Salud 2, con la excusa que no hay terrenos. Encontramos uno que es municipal pero no tuvimos ninguna respuesta a eso”, remarcó.

Por su parte Graciela “Gachi” Ramundo, dirigente de la CTA, agregó que la situación en salud en Mar del Plata “es deplorable” y que las políticas “de achique” incluyeron la falta de mamografías en el Centro 2 que desde hace un tiempo está en el Soip. “La baja de atención hace que se recargue el Higa, que está colapsado por esto”, cerró al dirigente de la central obrera.