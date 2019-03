El Nuevo Amanecer busca que el HCD apoye la continuidad de la Ley de Expropiación: "Si no hay prórroga, estamos en problemas"

A través de la Banca 25 del Concejo Deliberante, trabajadores de la cooperativa Nuevo Amanecer buscarán que los ediles aprueben un pedido de apoyo para que la Ley de expropiación, que vence en octubre, se extienda por otros 4 años. Cerca del mediodía de este jueves un grupo de trabajadores se concentraron con 5 camiones frente a las puertas del Municipio.

En diálogo con 0223, Fabio Pandiani, presidente de la cooperativa láctea, admitió que “si se cae la Ley de Expropiación, estamos en problemas” y en ese marco dio por descontado el apoyo del cuerpo deliberativo para luego, “pelearla” en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

“Queremos que se pueda promulgar la ley 4 años más o insistir con la Gobernadora y con el ministro de Economía de la provincia, a que se asigne una partida presupuestaria de la ley 14.663, lo que sería el fin de la ley de expropiación. Así, nosotros podemos trabajar más tranquilos”, expresó Pandiani.

En ese marco, valoró el apoyo de los intendentes Carlos Arroyo y de Miguel Ángel Lunghi, de Tandil así como de los legisladores Guillermo Castello, Juan Aicega, Manino Iriart, Fernanda Raverta y Alejandra Martínez, “que son de diversas fuerzas políticas a los que propiciaron la ley de expropiación hace cuatro años, pero que nos dieron su apoyo”.

https://www.0223.com.ar/nota/2017-5-21-17-3-0-nuevo-amanecer-en-2-anos-termina-la-ley-de-expropiacion-y-queremos-que-la-provincia-nos-apoye

“Intentamos salir de la quiebra porque sabemos que nos perjudica en la parte productiva nuestra: no tenemos nada que decir del juez Novelli que es excelente, ni de la Provincia. Pero sabemos que hay agentes de la quiebra que por ahí les perjudica que se haya armado una cooperativa. Vamos a tener problemas si se cae la ley de expropiación”, advirtió.

“Si se asigna la partida presupuestaria sería la meta final, nuestro sueño. Aclaramos que la Provincia no nos regalaría nada, sino que lo pagaríamos nosotros. Es algo que recuperamos nosotros y no solamente es nuestro sino de la gente de Tandil y Mar del Plata. Pagar con préstamos, créditos y poder trabajar con los Consejos Escolares. Creo que la cooperativa tiene las herramientas para hacerlo. Pero si no podemos pelear el predio donde estamos trabajando, en si la cooperativa va a estar complicada en octubre”, cerró Pandiani.