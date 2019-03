Buendía y dos goles para desplazar de la cima al Leeds de Bielsa

Otra grandísima actuación del marplatense Emiliano Buendía. El atacante de 22 años, surgido del club Cadetes, marcó un "doblete" para el triunfo de Norwich City por 3 a 2 sobre Hull City, por la fecha 37 de la Football League Championship (segunda división inglesa) y le volvió a quitar la cima al Leeds de Marcelo Bielsa.

"Emi" anotó a los 14 minutos del primer tiempo, y los 15 del segundo. Así, llegó a los 7 goles (4 en 2019) en su primera temporada en el fútbol de Inglaterra, y tiene 14 asistencias, siendo el mejor de la temporada en este rubro.

El fin de semana, también había marcado para la victoria sobre Swansea.

Lo de Emi Buendia anoche con el Norwich City fue un auténtico escándalo... pic.twitter.com/q0PCrGRtRA — Álvaro C. (@Alvarovic__) March 14, 2019

Buendía, cuya familia es del barrio El Grosellar, se formó futbolísticamente en el Club Cadetes y a los 11 años partió a España. Se probó en el Real Madrid, de la mano de Juan Esnaider, y permaneció en el "Merengue" durante dos años. Pero no tuvo más lugar en la cantera, y pasó al Getafe. En esa institución se desarrolló con gran nivel en inferiores, jugó Copa del Rey y en 2015 debutó en primera división, nada menos que ante el Barcelona de Messi y Neymar en el Camp Nou. También jugó el Mundial Sub 20 de Nueva Zelanda para Argentina (antes, fue convocado a la Sub-19 española). Luego, producto de algunas lesiones, no pudo mostrar todo su nivel. Descendió a la segunda española, y en 2018 llegó al fútbol inglés.